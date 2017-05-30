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Отменить сотрудникам сбербанка планы по подключению услуг для избежания обмана клиентов

Сотрудники сбербанка для выполнения своих планов по подключению услуг теперь идут на обман.



Сегодня сотрудник сбербанка умудрилась подключить мне 2 автоплатежа, открыть сберегательный счет и подключить некую услугу "копилка" под различными предлогами. К примеру, со слов сотрудника: "для активации моего номера телефона необходимо выполнить в сбербанк онлайн операцию по переводу денежных средств со счета моей карты на номер моего телефона". Получается, что я даю свое согласие на подтверждение номера телефона, а сотрудник подключает мне 2 ежемесячных автоплатежа. Один на перевод денег на телефон, и второй на перевод денег с действующей карты на новую, поскольку на новой карте недостаточно средств и перевод, по словам сотрудника, можно сделать только с этой карты, иначе телефон подтвержден не будет. Как Вам такие сказки?

Сберегательный счет был мне открыт под предлогом, что это необходимо для активации баллов "сбербанк спасибо". Смешно, правда? Ну и в конце мне была подключена услуга "копилка" с уклончивым объяснением условий использования данной услуги.

Все это происходит в условиях крайней спешки и клиент даже не успевает увидеть какие именно действия сотрудник выполняет в его личном кабинете и на подтверждение каких операций ему приходят смс, поскольку сотрудник спешит вас ввести в заблуждение и без конца отвлекает и не дает вчитываться в информацию в смс.



Предлагаю банку провести меры по пресечению подобных ситуаций в дальнейшем.

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