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Аватар Игорь Гармиза (tit)
05.06.2017 23:25 #
Принято

ЗСД - пополнение счета транспондера

Добавьте, пожалуйста, в оплату услуг в раздел "Транспорт" пополнение счета транспондера ЗСД (Западный Скоростной Диаметр, Санкт-Петербург). Сейчас приходится для этого пользоваться услугами "Банк Санкт-Петербург", который мне больше ни для чего не нужен.
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Для добавления контрагента, пожалуйста, направьте нам на fb@tinkoff.ru:

1. Телефон организации.
2. ИНН (10 или 12 цифр).
3. Сайт организации или e-mail.
4. Дополнительные реквизиты (при необходимости).

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
#
06.06.2017 в 10:36 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
tit
#
Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте!

Для добавления контрагента, пожалуйста, направьте нам на fb@tinkoff.ru:

1. Телефон организации.
2. ИНН (10 или 12 цифр).
3. Сайт организации или e-mail.
4. Дополнительные реквизиты (при необходимости).

С уважением,
Тинькофф Банк.


Здравствуйте.

Сайт организации http://nch-spb.com/
Все их контакты на странице http://nch-spb.com/contacts/
Реквизиты есть в шаблонах договоров, например здесь - там куча афиллированных организаций, мне не разобраться какие именно реквизиты нужны.
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