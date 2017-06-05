Принято

ЗСД - пополнение счета транспондера

Добавьте, пожалуйста, в оплату услуг в раздел "Транспорт" пополнение счета транспондера ЗСД (Западный Скоростной Диаметр, Санкт-Петербург). Сейчас приходится для этого пользоваться услугами "Банк Санкт-Петербург", который мне больше ни для чего не нужен.

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