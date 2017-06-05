Принято
ЗСД - пополнение счета транспондера
Добавьте, пожалуйста, в оплату услуг в раздел "Транспорт" пополнение счета транспондера ЗСД (Западный Скоростной Диаметр, Санкт-Петербург). Сейчас приходится для этого пользоваться услугами "Банк Санкт-Петербург", который мне больше ни для чего не нужен.
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Комментарии 3
Для добавления контрагента, пожалуйста, направьте нам на fb@tinkoff.ru:
1. Телефон организации.
2. ИНН (10 или 12 цифр).
3. Сайт организации или e-mail.
4. Дополнительные реквизиты (при необходимости).
С уважением,
Тинькофф Банк.
Здравствуйте.
Сайт организации http://nch-spb.com/
Все их контакты на странице http://nch-spb.com/contacts/
Реквизиты есть в шаблонах договоров, например здесь - там куча афиллированных организаций, мне не разобраться какие именно реквизиты нужны.