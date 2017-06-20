Ждет рассмотрения

Пересмотреть условия начисления на минимальный остаток

Добрый день!

Согласно условиям обслуживания банковских счетов и платежных карт физических лиц

как электронного средства платежа ПАО «БИНБАНК»

К списку операций не относящихся к финансовым операциям оплаты товаров и услуг для

получения максимального процента на минимальный остаток относятся:

18.4.11. операции по оплате коммунальных услуг (электричество, газ, вода, санитария и все

операции, связанные с ЖКХ);



Есть отличное предложение удалить данный пункт из правил. Я совершенно согласен с тем что к таким операциям не должны относиться переводы и ставки, но оплата ЖКХ - обычная услуга. Помимо этого, есть масса различных способов обхода данных правил, с использованием внешних агрегаторов с незначительной комиссией, которые заменяют МСС чем многие и пользуются. В крайнем случае, как компенсацию для банка, сделать комиссию на оплату услуг ЖКХ через ИБ, скажем в 1%.

Спасибо!

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