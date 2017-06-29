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иван
(kol_ivan_se)
Отклонено
Доработка приложения для виндовс фон.
В приложении windows phone в отличие от android нет многих функций например не видно накопительные счета и возможности переводов на них и с них ,нет push уведомлений .Сделайте приложение полноценным.
0
Комментарии 6
Push-уведомления доступны в приложении для Widnows Phone, информацию по накопительным счетам возможно добавим в будущем, спасибо за обратную связь!
С уважением,
Тинькофф Банк.
Уведомления об операциях по карте не приходят wndows phone 8,1
Минимальные системные требования для корректной работы - Windows 10 и выше, а актуальная версия приложения - 3.1.