Подписаться на идею иван (kol_ivan_se)

Отклонено

Доработка приложения для виндовс фон.

В приложении windows phone в отличие от android нет многих функций например не видно накопительные счета и возможности переводов на них и с них ,нет push уведомлений .Сделайте приложение полноценным.

0