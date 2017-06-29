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Аватар иван (kol_ivan_se)
29.06.2017 15:05 #
Отклонено

Доработка приложения для виндовс фон.

В приложении windows phone в отличие от android нет многих функций например не видно накопительные счета и возможности переводов на них и с них ,нет push уведомлений .Сделайте приложение полноценным.
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Комментарии 6

Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Push-уведомления доступны в приложении для Widnows Phone, информацию по накопительным счетам возможно добавим в будущем, спасибо за обратную связь!

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
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29.06.2017 в 15:29 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
kol_ivan_se
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Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте!

Push-уведомления доступны в приложении для Widnows Phone, информацию по накопительным счетам возможно добавим в будущем, спасибо за обратную связь!

С уважением,
Тинькофф Банк.

Уведомления об операциях по карте не приходят wndows phone 8,1
Тинькофф Банк
#
иван (kol_ivan_se) пишет:
Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте!

Push-уведомления доступны в приложении для Widnows Phone, информацию по накопительным счетам возможно добавим в будущем, спасибо за обратную связь!

С уважением,
Тинькофф Банк.

Уведомления об операциях по карте не приходят wndows phone 8,1


Минимальные системные требования для корректной работы - Windows 10 и выше, а актуальная версия приложения - 3.1.
Тинькофф Банк
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21.11.2017 в 12:44 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Доработка предыдущей версии приложения для WP ниже 10-й версии не планируется. Рекомендуем использовать мобильную версию личного кабинета.
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