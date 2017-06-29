Отклонено

Возможность отключить возможность пополнения счёта через дополнительную карту в точках пополнения

Когда-то давно делал для мамы дополнительную карту к своему счёту. Через какое-то время для удобства мама завела свою карту, т.е. стала полноценным клиентом банка. В итоге у неё осталось на руках две карты. В общем, это никого не напрягало, и даже было удобно, до сегодняшнего дня. Получилось так, что в расчетном периоде для своего счёта я выбрал лимит бесплатных пополнений (300 тыс)... И надо было случится так, что мама, желая пополнить в Евросети свою карту (к своему счёту), перепутала карты и дала другую свою карту - дополнительную к моему счёту. Деньги успешно упали на мой счёт, тут же списав с меня комиссию в 4 тыс. рублей. Ну, конечно же, паника, нервы... Написали в банк просьбу в качестве исключения отменить списанную комиссию.



Мне кажется, возможность пополнять счёт через дополнительную карту не очевидно-необходима и, как оказалось, может быть даже вредна. Близкому родственнику я хотел быть дать возможность тратить с моего счёта, а не пополнять. Было бы неплохо иметь возможность запрета пополнения.

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