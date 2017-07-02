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Ждет рассмотрения

Приложение Сбербанк Онлайн

Предлагаю добавить в приложение сканер QR кодов и присвоить каждому пользователю приложения уникальный QR код. Для физических лиц это удобно для перевода денег. Например, большой компанией в магазине закупаются на всех на выходные. Кто то один оплатил и все ему должны скидываться. Не надо писать номер телефона или карты, просто поднёс свой смартфон, отсканировал его код и написал сумму. Очень быстро и удобно. Для юридических лиц: свой QR код юр.лицо печатает на визитках, на счетах, которые выставляет для оплаты другим организациям или физ.лицам, и они просто сканируют этот код и вводят сумму. Не надо вводить номера расчетного счета, ИНН, БИК и т.д., потому что вся информация будет зашифрована в этом QR коде. Очень экономится время. Я думаю, если получится такую технологию создать, то Ваш банк будет в приоритете из-за качества и скорости обслуживания

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