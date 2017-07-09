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Аватар Олег Денисов (goo.gl)
09.07.2017 16:26 #
Ждет рассмотрения

Настройка лимитов на операции

Обеспечить возможность настройки лимитов на операции с картами в интернет-банке, взяв за основу хорошую реализацию настроек лимитов, которая сейчас есть в интернет-банке "Почта-банк".
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