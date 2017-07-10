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Аватар иван (kol_ivan_se)
10.07.2017 00:06 #
На рассмотрении

отключение бесконтактной оплаты

Отключение бесконтактной оплаты в приложении или на сайте интернет банка в целях безопасности .
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Комментарии 2

kol_ivan_se
#
или можно дополнительные карты без этой возможности выпускать
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