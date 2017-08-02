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Реализовано

Категории повышенного кэшбека для кредитки.

Добрый вечер! Я с удовольствием бы пользовался кредиткой тинькофф если бы там как и на дебетовых картах были категории повышенного кэшбека по которым бы начислялись бонусы которые можно было потратить на жд билеты и рестораны, но зачем мне их копить если я могу с дебетовой карты совершать покупки и повышенный кэшбек будет рублями и выше баллов плюс еще обслуживание платное на кредитке . Думаю мысль ясна категории повышенного кэшбека для кредитных карт.

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