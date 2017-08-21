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Аватар Vladislav Volkov
21.08.2017 14:47 #
Ждет рассмотрения

Частично-досрочное погашение по ипотеке

Внедрить возможность частично-досрочного погашения ипотеки через Личный кабинет, как это реализовано в иных банках.
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Комментарии 2

ois1977
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Я бы предпочел не только по ипотеке, но по всем кредитам.
Vladislav Volkov
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Более того, это приведет к уменьшению затрат и снизит нагрузку с фронт-офиса и положительно скажется на текущих и будущих клиентах
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