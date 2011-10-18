Уважаемые друзья!

Banki.ru является частным проектом, поэтому будем признательны, если Вы, придя к нам в гости, будете соблюдать некоторые правила. Первое и самое важное: общение на форуме должно быть комфортным, приносить удовольствие и пользу.

1. Общие положения

1.1. Форум banki.ru (далее — Форум) является частной собственностью владельца, который в силу этого обладает полным правом устанавливать настоящие Правила и проводить определенную политику модерации как непосредственно, так и через уполномоченных участников Форума — модераторов.

1.2. Форум посвящен обсуждению вопросов, связанных с функционированием банков, а также финансовых и нефинансовых учреждений.

1.3. На Форуме запрещена реклама, в том числе скрытая, за исключением разделов «Покупка, продажа, сотрудничество» (тематическая реклама) и «Барахолка» (частные объявления).

2. Регистрация пользователей

2.1. При регистрации на Форуме пользователь соглашается выполнять данные Правила и Положения Пользовательского соглашения безусловно.

2.2. Для регистрации на Форуме пользователь должен предоставить действующий адрес электронной почты — на него будет выслано письмо с кодом подтверждения регистрации. ВНИМАНИЕ! Если после регистрации на Форуме вы не получили письма с подтверждением регистрации на указанный адрес электронной почты, свяжитесь с администрацией сайта через форму обратной связи.

2.3. Выбор условного имени (nickname/логин) является исключительным правом пользователя с учетом требований п. 4.1.1. Администрация оставляет за собой право принять надлежащие меры по редактированию условных имен, не соответствующих этим требованиям.

2.4. Запрещена множественная регистрация аккаунтов одним пользователем. В случае выявления подобного факта администрация оставляет за собой право заблокировать учетную запись без предупреждения и применить наказание к основному нику посетителя. Исключение могут составлять пользователи, которые являются официальными представителями банков и компаний. Они вправе зарегистрировать два аккаунта: один официальный, другой личный.

3. Порядок поведения на Форуме

3.1. Все без исключения участники Форума должны соблюдать следующие требования и ограничения:

3.1.1. запрещается размещение сообщений, в явной или скрытой форме содержащих призывы и способствующих разжиганию любых видов розни, совершению противоправных действий и всего, что подлежит преследованию законодательством Российской Федерации;

3.1.2. запрещается размещение сообщений, содержащих заведомо ложнyю инфоpмацию, клеветy, нечестные приемы ведения дискуссий в виде «передергиваний» высказываний собеседников, а также провокаций, направленных на участников обсуждения, в результате чего могут быть нарушены данные Правила;

3.1.3. запрещается использование нецензурной лексики;

3.1.4. запрещаются оскорбления участников, хамство и переход на личности. Настоятельно рекомендуется обращаться к собеседникам на "вы". Обращение на "ты" допустимо в тех случаях, когда это не вызывает возражений со стороны пользователя, к которому это обращение адресовано;

3.1.5. запрещается провокационное поведение, нарушающее спокойное общение в теме (флейм, троллинг и т. п. );

3.1.6. запрещается бездоказательная критика банков и иных финансовых учреждений;

3.1.7. запрещается сознательное искажение языка общения на Форуме (в частности, «падонковский» сленг);

3.1.8. запрещается эмоциональное и неконструктивное обсуждение ( в т. ч. попытки продолжить ранее пресеченную дискуссию путем открытия новой темы) действий модераторов и администраторов по замечаниям, редактированию сообщений, заголовков или закрытию/удалению тем. Однако администрация не отказывает в праве пользователям высказаться в рамках приличий и всегда настроена на интеллигентное общение в форме обратной связи;

3.1.9. запрещается обсуждение оценок репутации, полученных пользователем;

3.1.10. крайне не рекомендуется длительное (более одного-двух сообщений) отклонение от темы обсуждения (офтопик) или размещение малосодержательных сообщений (флуд);

3.1.11. желательно ссылаться на соответствующие нормативные документы при ответах на вопросы других участников Форума;

3.1.12. не приветствуются попытки обратить внимание на некомпетентность или низкий уровень знаний других участников Форума указанием на орфографические и грамматические ошибки в их сообщениях (Форум предназначен для взаимообогащения знаниями, а ошибаться свойственно каждому);

3.1.13. в комментариях и отзывах Народного, Служебного рейтингов и рейтинга интернет-банков запрещается:

— некорректное обсуждение оценок, выставленных авторами банкам и компаниям;

— некорректное обсуждение целевой направленности публикации отзывов Народного рейтинга — отзыв заказной, автор сотрудник банка или компании и пр.;

— немотивированные обвинения официальных представителей банков и компаний;

— публикация персональных данных клиентов и сотрудников банков и компаний без их согласия.

3.2. При создании новых тем следует придерживаться следующих правил:

3.2.1. название темы должно быть информативным: заголовки вроде «Подскажите», «Помогите», «Есть вопрос» и т. п. лишь демонстрируют неуважение к остальным участникам Форума; не следует использовать в названии темы различного рода украшения (символы, предназначенные лишь для визуального выделения темы, но не несущие смысловой нагрузки), а также писать название темы только заглавными буквами;

3.2.2. тема должна соответствовать разделу, в котором она помещена: если вы не знаете, в какой раздел поместить тему, откройте ее в разделе «Свободное обсуждение». Если вы ошибочно разместили тему в неподходящем разделе, обратитесь к модераторам с просьбой перенести ее по назначению (используйте ссылку «Сообщить модератору» или отправьте сообщение на адрес электронной почты moderator@banki.ru). Не создавайте тему повторно — это запрещено настоящими Правилами и будет расценено как спам.

3.2.3. размещать информацию о вакансиях можно только в форуме «Горячие вакансии банков», соблюдая его правила. Также на нашем сайте есть раздел «Вакансии банков», объявления в котором публикуются бесплатно. Раздел открыт как для банков, так и для кадровых агентств. Для публикации вакансий направляйте соответствующую информацию по адресу job@banki.ru.

3.3. На Форуме применяется пост-модерация. Поэтому наличие сообщения, не соответствующего вышеприведенным требованиям и/или нарушающего требования Раздела 4. не дает права нарушать Правила другим участникам. Во всех случаях, когда вы считаете, что какое-либо сообщение не соответствует настоящим Правилам, воспользуйтесь ссылкой «Сообщить модератору» или отправьте сообщение на адрес электронной почты moderator@banki.ru. Не усугубляйте допущенные кем-то нарушения своими собственными.

3.4. Запрещается размещение в автоподписи и пояснении к профилю рекламы и предложений по оказанию любых видов услуг, в том числе консультационных.

4. Технические запреты и ограничения

4.1. Запрещено:

4.1.1. Регистрация следующих условных имен пользователей (nicknames/логин):

— более чем на треть состоящих из псевдографики;

— имитирующих существующие nicknames/логин пользователей или администрации Форума (в частности посредством использования сходных по начертанию русских и латинских символов);

— использующих название организации и ее символику, если вы не официальный представитель данной организации;

— состоящих более чем из 4 (четырех) заглавных (КАПС) символов.

4.1.2. Размещение сообщений с информацией, не относящейся к теме Форума, в тематических разделах. В разделах «Курилка-Флуд» и «Свободное обсуждение» размещение информации не по тематике портала разрешено, но Администрация оставляет за собой право удалять темы и сообщения, которые, по ее мнению, наносят или потенциально могут нанести ущерб деловой репутации портала.

4.1.3. Одновременное создание одинаковых тем/сообщений в одном и нескольких разделах, в особенности тем/сообщений рекламного и коммерческого характера (спам).

4.1.4. Повторное размещение одинаковых сообщений (сообщения, нарушающие настоящие Правила, могут быть удалены, что не следует воспринимать как технический сбой и помещать сообщения еще раз. Во всех сомнительных случаях следует связаться с модераторами).

4.1.5. Избыточное визуальное выделение сообщений и названий тем ( написание их только заглавными буквами (КАПС), полужирным шрифтом или курсивом; использование чрезмерно большого или малого размера шрифта; текст более чем двух цветов ).

4.1.6. Использование форматирования, увеличивающего исходный шрифт подписи или изменяющего его начертание на жирное, а также выделение цветом.

4.1.7. Использование в автоподписи внешних ссылок, адресов сайтов, телефонов и прочих контактных данных. Их при желании можно указать в своем профиле.

4.1.8. Аватары с грубыми, нецензурными или безграмотными текстами либо с картинками неприличного содержания, явно оскорбительные для других участников Форума, а также аватары рекламного характера.

4.1.9.Копирование или любое несанкционированное использование материалов Форума.

4.2. Крайне нежелательно:

4.2.1. Избыточное цитирование.

4.2.2. Использование транслита (при невозможности использования кириллицы воспользуйтесь инструментом «транслит» в форме ответа).

4.3. Администрация сайта оставляет за собой право заблокировать аккаунт пользователя без объяснения причин.

4.4. Последнее слово на форуме за модераторами. Просьба с уважением относиться к принятым ими решениям, избегать оскорблений в их адрес. Во всех случаях, когда вы не согласны с какими-либо действиями модераторов, необходимо направить обоснованную претензию на адрес электронной почты moderator@banki.ru.

5. Порядок пересмотра настоящих Правил

5.1. Администрация Форума оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила без личного уведомления участников Форума.

5.2. Любые изменения настоящих Правил должны быть анонсированы в разделе «Правила форума» и/или общим объявлением на Форуме.

5.3. Изменения вступают в силу через 24 часа после их анонсирования.

6. Примечания

6.1. Администрация Форума сохраняет информацию о пользователях, недоступную публично, в тайне, однако оставляет за собой право собирать доступную информацию о пользователях и использовать ее для установления реальной личности пользователя, а также для пресечения деятельности пользователя, нарушающего настоящие Правила.

6.2. Если пользователь желает удалить свой аккаунт, он должен обратиться к модераторам, отправив сообщение на адрес электронной почты moderator@banki.ru с адреса, указанного им при регистрации. В этом случае все данные из личного профиля удаляются, а аккаунт деактивируется.

6.3. Все материалы, так или иначе размещенные на Форуме, отражают исключительно точку зрения их авторов и/или разместивших эти материалы участников. Администрация Форума не дает никаких гарантий, что эти материалы и сообщения полны, полезны или достоверны, и не несет ответственности за их содержание. Сообщения на Форуме отражают личные мнения участников дискуссии, следует помнить, что это не рекомендации, как поступать с вашими финансовыми вложениями. Помните, что все финансовые операции, например такие, как внесение денег на вклад/изъятие денег с вклада, покупка/продажа валюты, ценных бумаг и другие, вы совершаете исключительно в соответствии со своими предпочтениями и на свой страх и риск. Поэтому перед их совершением рекомендуем вам провести самостоятельный всесторонний анализ того, что вы собираетесь сделать, с учетом ваших личных представлений об устраивающей вас потенциальной доходности и приемлемом для вас уровне риска.

6.4. Раздел «Горячие новости банков» — авторский форум Максима Осадчего. Автор является модератором данного раздела. Штатные модераторы Банки.ру могут вмешаться в жизнь ветки по крайней необходимости. С конструктивными жалобами и предложениями обращаться к модератору в ветку «Оргвопросы»