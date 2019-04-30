Список крупнейших страховых брокеров в Российской Федерации.
|Название брокера
|Уставный капитал,
тыс. ₽
|Доход брокера,
тыс. ₽
|
+7 (3532) 30-56-20 • Лицензия СБ-Ю № 4215 56 от 02.11.2011
|19
|2 274
|
+7 (499) 674-70-81 • Лицензия СБ № 4063 от 16.06.2014 Отозвана
|1 000
|212 432
|
+7 (499) 557-00-23 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4093 от 17.05.2018
|150
|110 622
|
+ 7 (351) 265-39-11 • Лицензия СБ № 4341 от 02.02.2015
|20
|-
|
+7 (495) 133-56-03 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4317 от 20.10.2015
|18
|83 612
|
8 (812) 647-02-17 • Лицензия СБ-Ю № 4048 78 от 27.03.2012 Отозвана
|10
|1 171
|
8 (495) 660-86-87 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4047 от 24.03.2017
|3 600
|744 740
|
8 (925) 207-31-23 • Лицензия СБ-Ю № 4291 77 от 08.11.2012 Отозвана
|98
|30 115
|
8 (926) 937-95-15 • Лицензия СБ-Ю № 4315 77 от 15.01.2014 Отозвана
|13
|-
|
8 (926) 842-77-88 • Лицензия СБ № 4322 от 30.04.2014 Отозвана
|10
|55
|
+7 (495) 276-51-52 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4026 от 08.09.2015
|45
|345 626
|
+7 (495) 787-64-15 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4194 от 07.02.2018
|10
|13 846
|
8 (4012) 98-47-44 • Лицензия СБ-Ю № 4089 39 от 16.04.2009 Отозвана
|10
|-
|
8 (343) 228-02-90 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4226 от 17.08.2015 Отозвана
|120 000
|-
|
+7 (916) 617-38-75 • Лицензия СБ-Ю 4266 77 от 28.12.2011 Отозвана
|18
|-
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Одна из проблем страхового рынка — качество клиентского сервиса. Потребители «голосуют ногами», придирчиво выбирая компанию. Цифровизация и insurtech могут «развернуть страхование лицом к людям».
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.