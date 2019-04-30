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Каталог страховых агентов и брокеров

Список крупнейших страховых брокеров в Российской Федерации.

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143 брокера
Название брокера Уставный капитал,
тыс. ₽		 Доход брокера,
тыс. ₽
+7 (3532) 30-56-20 • Лицензия СБ-Ю № 4215 56 от 02.11.2011
19 2 274
+7 (499)  674-70-81 • Лицензия СБ № 4063 от 16.06.2014 Отозвана
1 000 212 432
+7 (499) 557-00-23 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4093 от 17.05.2018
150 110 622
+ 7 (351) 265-39-11  • Лицензия СБ № 4341 от 02.02.2015
20 -
+7 (495) 133-56-03 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4317 от 20.10.2015
18 83 612
8 (812) 647-02-17 • Лицензия СБ-Ю № 4048 78 от 27.03.2012 Отозвана
10 1 171
8 (495) 660-86-87 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4047 от 24.03.2017
3 600 744 740
8 (925) 207-31-23 • Лицензия СБ-Ю № 4291 77 от 08.11.2012 Отозвана
98 30 115
8 (926) 937-95-15 • Лицензия СБ-Ю № 4315 77 от 15.01.2014 Отозвана
13 -
8 (926) 842-77-88 • Лицензия СБ № 4322 от 30.04.2014 Отозвана
10 55
+7 (495) 276-51-52 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4026 от 08.09.2015
45 345 626
+7 (495) 787-64-15 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4194 от 07.02.2018
10 13 846
8 (4012) 98-47-44 • Лицензия СБ-Ю № 4089 39 от 16.04.2009 Отозвана
10 -
8 (343) 228-02-90 • Лицензия ЦБРФ СБ № 4226 от 17.08.2015 Отозвана
120 000 -
+7 (916) 617-38-75 • Лицензия СБ-Ю 4266 77 от 28.12.2011 Отозвана
18 -

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

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Хороший клиент — довольный клиент, или Зачем Insure нужен Tech
​Павел Самиев
генеральный директор «БизнесДром», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности
Хороший клиент — довольный клиент, или Зачем Insure нужен Tech

Одна из проблем страхового рынка — качество клиентского сервиса. Потребители «голосуют ногами», придирчиво выбирая компанию. Цифровизация и insurtech могут «развернуть страхование лицом к людям».

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Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

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