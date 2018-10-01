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Брокер АФМ Страховые Брокеры

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4194 от 07.02.2018
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
13 846
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
265
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Перестрахование
  • Банкострахование
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о брокере

ООО «АФМ Страховые Брокеры» – компания, ведущая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Компания специализируется на страховании и перестраховании сложных корпоративных рисков, рисков финансовых учреждений и профессиональной деятельности. По итогам 2017 года организация заняла 41-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «АФМ Страховые Брокеры» зарегистрировано в октябре 2009 года. Компания предоставляет физическим и юридическим лицам услуги брокерские и консалтинговые услуги по страхованию и перестрахованию, а также принимает участие в урегулировании страховых случаев. ООО «АФМ Страховые Брокеры» является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Участниками общества являются Андрей Домбровский (50%) и Наталия Линчик (50%).

В 2017 году компания заключила 265 договоров перестрахования, из них 234 договора – по факультативной форме, 28 – по облигаторной форме и 3 – по факультативно-облигаторной форме. В предыдущем году брокер подписал 346 договоров перестрахования, из них 321 договор – по факультативной форме и 25 договоров – по облигаторной форме.

Доход брокера за 2017 год составил 13,85 млн рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 6,41 млн рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнеры: ЗАО «МАКС», СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Согласие», АО РСК «Стерх», АО «САК «Энергогарант», АО «Либерти Страхование», АО «Объединенная страховая компания» и др.

Руководство: Наталия Линчик (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «АФМ Страховые Брокеры»
лицензия ЦБРФ СБ № 4194 от 07.02.2018
Руководитель
Наталия Викторовна Линчик (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2018 г.
Адрес
115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14
Телефоны
+7 (495) 787-64-15
787-64-16
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