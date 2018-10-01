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Брокер А.Г. Страховой брокер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4215 56 от 02.11.2011
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
19
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
2 274
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
73
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование путешественников
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Банкострахование
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование кибер-рисков
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Справка banki.ru о брокере

ООО «А.Г. Страховой брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 53-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Оренбурге.

Компания зарегистрирована в июле 1999 года как ООО «Промышленная безопасность». С февраля 2010 года организация работает под названием ООО «А.Г. Страховой брокер».

Компания предлагает классические виды страхования для частных лиц (ДМС, страхование от несчастного случая, страхование движимого и недвижимого имущества, страхование прав собственности и т.д.), корпоративных клиентов (страхование торговых кредитов, страхование рисков информационных систем, агропромышленное страхование, страхование имущества, грузов и т.д.), а также оказывает помощь при урегулировании страховых случаев и взыскании страхового возмещения. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Участниками общества являются: Татьяна Семенихина (50%), Алексей Алексеев (23,5%), Ольга Алексеева (23,5%), Ирина Картошина (1,5%) и Илана Вотинцева (1,5%).

В 2017 году брокер заключил 73 договора страхования, из них 20 – с физическими лицами и 53 – с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее подписано 69 договоров страхования, из них 17 – с физическими лицами и 52 – с юридическими лицами.

Доход брокера за 2017 год составил 2,27 млн рублей, что почти на уровне показателя предыдущего отчетного года (в 2016 – 2,24 млн рублей).

Уставный капитал – 18,67 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Алексей Алексеев (генеральный директор).

Партнеры: ООО «Центр горизонтального бурения», ЗАО АКБ «Форштадт», ООО «Клиника мужского здоровья», ООО «НТЦ «Промбезопасность-Оренбург», ООО «Переработка нефтешламов».

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «А.Г. Страховой брокер»
лицензия СБ-Ю № 4215 56 от 02.11.2011
Руководитель
Алексей Алексеевич Алексеев (генеральный директор)
по информации на 11 октября 2018 г.
Адрес
460038, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 2/2, оф. 109
Телефоны
+7 (3532) 30-56-20
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