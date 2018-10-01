Справка banki.ru о брокере

ООО «А.Г. Страховой брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 53-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Оренбурге.

Компания зарегистрирована в июле 1999 года как ООО «Промышленная безопасность». С февраля 2010 года организация работает под названием ООО «А.Г. Страховой брокер».

Компания предлагает классические виды страхования для частных лиц (ДМС, страхование от несчастного случая, страхование движимого и недвижимого имущества, страхование прав собственности и т.д.), корпоративных клиентов (страхование торговых кредитов, страхование рисков информационных систем, агропромышленное страхование, страхование имущества, грузов и т.д.), а также оказывает помощь при урегулировании страховых случаев и взыскании страхового возмещения. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



Участниками общества являются: Татьяна Семенихина (50%), Алексей Алексеев (23,5%), Ольга Алексеева (23,5%), Ирина Картошина (1,5%) и Илана Вотинцева (1,5%).

В 2017 году брокер заключил 73 договора страхования, из них 20 – с физическими лицами и 53 – с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее подписано 69 договоров страхования, из них 17 – с физическими лицами и 52 – с юридическими лицами.



Доход брокера за 2017 год составил 2,27 млн рублей, что почти на уровне показателя предыдущего отчетного года (в 2016 – 2,24 млн рублей).

Уставный капитал – 18,67 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Алексей Алексеев (генеральный директор).

Партнеры: ООО «Центр горизонтального бурения», ЗАО АКБ «Форштадт», ООО «Клиника мужского здоровья», ООО «НТЦ «Промбезопасность-Оренбург», ООО «Переработка нефтешламов».

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.