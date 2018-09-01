Справка banki.ru о брокере

ООО «Аон Рус - Страховые брокеры» – зарегистрированное в 2003 году российское подразделение международного холдинга Aon Corporation. По итогам 2017 года компания заняла третье место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Офисы компании открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

«Аон Рус - Страховые брокеры» предоставляет брокерские и консультационные услуги по основным видам корпоративного страхования, в т.ч., страхования имущества, энергетики и строительно-монтажных рисков, различных видов ответственности, финансовых и промышленных рисков, авиационных и космических рисков, морского страхования, страхования транспорта, корпоративного страхования сотрудников, а также услуг по страховому аудиту, управлению кризисными ситуациями и организации перестраховочной защиты. Компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



«Аон Рус - Страховые брокеры» занимает ведущие позиции в сфере страхового брокерского обслуживания объектов коммерческой недвижимости в России – в 2014 году компания обеспечила страховой защитой самый высокий небоскреб в Европе 75-этажное здание «Меркурий Сити».

Единственным участником является нидерландская компания Aon Holdings B.V., являющаяся дочерней компанией британской корпорации Aon PLC*.

В 2017 году компания заключила 33621 договор страхования с юридическими лицами и 61 договор перестрахования (из них 55 – по факультативному перестрахованию и 6 – по облигаторному). Годом ранее брокер подписал 28920 договоров страхования с юридическими лицами и 61 договор перестрахования (из них 60 – по факультативному перестрахованию и 1 – по облигаторному).

Доход брокера за 2017 год составил 744,74 млн рублей, что на 10,33% меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 830,52 млн рублей).

Уставный капитал – 3,6 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



«Аон Рус - Страховые брокеры» обслуживает более 1000 российских и иностранных компаний.

Руководство: Станислав Русин (генеральный директор).

*Корпорация Aоn зарегистрирована в 1982 году в Великобритании. В настоящее время является лидером в области риск менеджмента, брокерских услуг по страхованию и перестрахованию, консалтингу по управлению персоналом. Количество сотрудников Aоn в более чем 120 странах мира составляет 50 тыс. человек. Общий доход в 2017 году составил 2,909 млрд долл., активы – 26,088 млрд долл.

Дата последнего изменения: 24 сентября 2018 г.