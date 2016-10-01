Справка banki.ru о брокере

ООО «АТА Глобал Страховые Брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 84-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1475 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «АТА Глобал Страховые Брокеры» зарегистрировано в декабре 2013 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена организацией в апреле 2014 года. Участниками общества являются Фюл Нушин Артун Атаман (50%) и Беди Мехметали Долен (50%).

В 2015 году организация заключила 4 договора страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 55 тыс. рублей. В 2014 году компания не заключала договоров на оказание брокерских услуг, а также договоров страхования и перестрахования. Доход брокера за 2014 год отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Станислава Адамайтис (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 4 июня 2017 г.