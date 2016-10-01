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Брокер АТА Глобал Страховые Брокеры

изменить брокера
лицензия СБ № 4322 от 30.04.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
55
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
4
за 2015
Справка banki.ru о брокере

ООО «АТА Глобал Страховые Брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 84-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1475 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «АТА Глобал Страховые Брокеры» зарегистрировано в декабре 2013 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена организацией в апреле 2014 года. Участниками общества являются Фюл Нушин Артун Атаман (50%) и Беди Мехметали Долен (50%).

В 2015 году организация заключила 4 договора страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 55 тыс. рублей. В 2014 году компания не заключала договоров на оказание брокерских услуг, а также договоров страхования и перестрахования. Доход брокера за 2014 год отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Станислава Адамайтис (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 4 июня 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «АТА Глобал Страховые Брокеры»
лицензия СБ № 4322 от 30.04.2014
Руководитель
Станислава Всеволодовна Адамайтис (ликвидатор)
по информации на 2 июня 2017 г.
Адрес
109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, комн. 46
Телефоны
8 (926) 842-77-88
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