Справка banki.ru о брокере

АО «Атомный страховой брокер» – компания, специализирующаяся на комплексном обслуживании, консультировании и представлении интересов предприятий топливно-энергетического комплекса России при закупке услуг страхования (в т.ч. страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб). По итогам 2017 году компания заняла шестое место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис АО «АСБ» расположен в Москве.

АО «АСБ» создано в июне 1995 года решением Государственного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (Концерн «Росэнергоатом») и ОАО «Энергетическая русская компания» в целях содействия в организации и развитии страховой защиты имущественных интересов предприятий.

Компания специализируется на страховании предприятий топливно-энергетического комплекса. На протяжении многих лет АО «АСБ» является уполномоченным страховым брокером для нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (более 360 предприятий атомной отрасли). В течение 2015 года АО «АСБ» участвовало в организации страховой защиты рисков строящихся АЭС в Финляндии, Вьетнаме и Турции.



АО «АСБ» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ), ведущим экспертом и активным участником рабочей группы по страхованию Госкорпорации «Росатом», уполномоченным представителем Госкорпорации «Росатом» и входящих в ее состав организаций в Российском ядерном страховом пуле (РЯСП).

Акционером компании является ООО «Ф.Б.С.» (100% акций), которым в свою очередь владеет АО «Дабл-Ю Эс Кэпитал», контролируемое Александром Муравицким.

В 2017 году компания заключила 1053 договора страхования с юридическими лицами и 140 договоров перестрахования по факультативной форме. Годом ранее подписано 1050 договоров страхования с юридическими лицами и 73 договора перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2017 год составил 345,63 млн рублей, что на 13,5% больше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 304,53 млн рублей).

Уставный капитал – 45 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Алексей Кутумов (генеральный директор), Ольга Степеннова, Андрей Домбровский.

Партнеры: СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», ПАО СК «Росгосстрах», ОАО «Капитал Страхование», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», АО «Альфастрахование», ЗАО «МАКС», АО «СОГАЗ» и др.

Клиенты: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК), АО «Ангарский Электролизный Химический Комбинат», Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), АО «Атомэнергомаш» (АЭМ), ФГУП «Атомфлот», ЗАО «Гринатом», АО «Атомэнергопроект», Группа «Интер РАО» и др.

Дата последнего изменения: 25 сентября 2018 г.