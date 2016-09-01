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Брокер АйСиэМ страховые посредники

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лицензия СБ № 4063 от 16.06.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
1 000
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
212 432
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
13
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование лизинговых операций
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование
Справка banki.ru о брокере

ООО «АйСиэМ страховые посредники» образовано частными инвесторами в 2003 году. Организация оказывает полный спектр брокерских и консультационных услуг на российском рынке страхования. По итогам 2015 года компания заняла восьмое среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

26 мая 2016 года Банк России приказом № ОД-1648 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания зарегистрирована в апреле 2003 года как ООО «АйСиэМ», которое в феврале 2007 года было переименовано в ООО «Страховой брокер «АйСиэМ». В декабре 2015 года организация сменила название на ООО «АйСиэМ страховые посредники». Участниками компании являются Петр Бережной (60%) и само общество (40%).

В 2015 году компания заключила 13 договоров перестрахования, все из которых по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 212,43 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 733,14 млн рублей.

Уставный капитал – 1 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2016 года).

Руководство: Лариса Фролова (генеральный директор), Ольга Андрианова (президент).

Дата последнего изменения: 26 апреля 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «АйСиэМ страховые посредники»
лицензия СБ № 4063 от 16.06.2014
Руководитель
Павел Николаевич Байков (ликвидатор)
по информации на 24 мая 2018 г.
Адрес
308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 161а, оф. 9
Телефоны
+7 (499)  674-70-81
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