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Брокер Белая Башня

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лицензия ЦБРФ СБ № 4226 от 17.08.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.10.18
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование жизни
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование опасных объектов
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Справка banki.ru о брокере

АО Страховой брокер «Белая Башня» – это универсальный страховой посредник, действующий на рынке с 2010 года. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис общества находится в Екатеринбурге.

25 января 2018 года Банк России приказом № ОД-144 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с отказом АО СБ «Белая Башня» от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

АО СБ «Белая Башня» создано в 2010 году. По итогам 2016 года АО СБ «Белая Башня» заняло третье место по количеству заключенных договоров страхования после ООО «Страховой брокер Сбербанка» и АО «Марш-страховые брокеры», а также 26-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ учредителями компании являются двое физических лиц – Александр Сагалович (86,41%) и Алексей Богун (13,59%).

В 2017 году брокер не заключал договоров страхования, доход за минувший год отсутствует. В 2016 году общество получило доход в размере 18,84 млн рублей (-56,63% к 2015-му), количество заключенных договоров страхования составило 31375 ед. (из них 31011 – с физлицами и 364 – с юрлицами).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Сергей Леванюк (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
АО Страховой Брокер «Белая Башня»
лицензия ЦБРФ СБ № 4226 от 17.08.2015
Руководитель
Сергей Михайлович Леванюк (генеральный директор)
по информации на 12 октября 2018 г.
Адрес
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 20
Телефоны
8 (343) 228-02-90
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