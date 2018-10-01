Справка banki.ru о брокере

АО Страховой брокер «Белая Башня» – это универсальный страховой посредник, действующий на рынке с 2010 года. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис общества находится в Екатеринбурге.

25 января 2018 года Банк России приказом № ОД-144 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с отказом АО СБ «Белая Башня» от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



АО СБ «Белая Башня» создано в 2010 году. По итогам 2016 года АО СБ «Белая Башня» заняло третье место по количеству заключенных договоров страхования после ООО «Страховой брокер Сбербанка» и АО «Марш-страховые брокеры», а также 26-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.



Согласно выписки из ЕГРЮЛ учредителями компании являются двое физических лиц – Александр Сагалович (86,41%) и Алексей Богун (13,59%).

В 2017 году брокер не заключал договоров страхования, доход за минувший год отсутствует. В 2016 году общество получило доход в размере 18,84 млн рублей (-56,63% к 2015-му), количество заключенных договоров страхования составило 31375 ед. (из них 31011 – с физлицами и 364 – с юрлицами).



Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Сергей Леванюк (генеральный директор).



Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.