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Брокер Билдерлингс Страховые Брокеры

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4211 от 21.07.2014
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
2 620
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
2 222
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
23
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
88
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование произведений искусства
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Перестрахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «Билдерлингс Страховые Брокеры» – универсальный страховой и перестраховочный брокер, специализирующийся на страховании рисков и имущества состоятельных семей. По итогам 2017 года организация заняла 54-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в марте 2010 года как ООО «Англо-Русский Страховой Брокер». В марте 2014 года произошло переименование общества в ООО «Билдерлингс Страховые Брокеры». Компания оказывает услуги страхования частным лицам, а также крупным организациям и предприятиям среднего бизнеса в таких направлениях страхования: страхование имущества, страхование морских рисков (страхование судов различного назначения и типов), страхование предметов искусства, коллекций, ювелирных изделий и т.д. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АСПБ»).

Владельцем организации является компания Билдерлингс Велс Лимитед (Кипр), которая контролирует 3,82% в уставном капитале напрямую, а остальные 96,18% через ООО «Англо-Русский Страховой Агент».

В 2017 году компания заключила 23 договора страхования с юрлицами и 88 договоров перестрахования по облигаторной форме. В предыдущем году брокер подписал 57 договоров страхования (из них 36 – с юрлицами и 21 – с физлицами) и 34 договора перестрахования по облигаторной форме.

Доход брокера за 2017 год составил 2,22 млн рублей, что на 61,23% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 5,73 млн рублей).

Уставный капитал – 2,62 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнерами компании являются более 25 профессиональных страховщиков, в том числе: ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО СК «Согласие», АО «СГ «УралСиб» и др.

Руководство: Владимир Фролов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Билдерлингс Страховые Брокеры»
лицензия ЦБРФ СБ № 4211 от 21.07.2014
Руководитель
Владимир Сергеевич Фролов (генеральный директор)
по информации на 12 октября 2018 г.
Адрес
109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 16
Телефоны
+7 (495) 748-56-36
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