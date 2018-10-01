Справка banki.ru о брокере

ООО «Билдерлингс Страховые Брокеры» – универсальный страховой и перестраховочный брокер, специализирующийся на страховании рисков и имущества состоятельных семей. По итогам 2017 года организация заняла 54-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в марте 2010 года как ООО «Англо-Русский Страховой Брокер». В марте 2014 года произошло переименование общества в ООО «Билдерлингс Страховые Брокеры». Компания оказывает услуги страхования частным лицам, а также крупным организациям и предприятиям среднего бизнеса в таких направлениях страхования: страхование имущества, страхование морских рисков (страхование судов различного назначения и типов), страхование предметов искусства, коллекций, ювелирных изделий и т.д. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АСПБ»).



Владельцем организации является компания Билдерлингс Велс Лимитед (Кипр), которая контролирует 3,82% в уставном капитале напрямую, а остальные 96,18% через ООО «Англо-Русский Страховой Агент».

В 2017 году компания заключила 23 договора страхования с юрлицами и 88 договоров перестрахования по облигаторной форме. В предыдущем году брокер подписал 57 договоров страхования (из них 36 – с юрлицами и 21 – с физлицами) и 34 договора перестрахования по облигаторной форме.



Доход брокера за 2017 год составил 2,22 млн рублей, что на 61,23% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 5,73 млн рублей).

Уставный капитал – 2,62 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнерами компании являются более 25 профессиональных страховщиков, в том числе: ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО СК «Согласие», АО «СГ «УралСиб» и др.

Руководство: Владимир Фролов (генеральный директор).



Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.