ООО БСК «Роста» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Головной офис компании находится в Барнауле. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует.
8 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3016 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности (приказ Банка России от 04.08.2016 № ОД-2502), а именно, в связи с неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России.
ООО БСК «Роста» зарегистрировано в июне 2002 года. Единственным участником общества является Владимир Ануфриев (доля 100% в уставном капитале).
В 2014 году компания получила доход в размере 280 тыс. рублей и заняла 97-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.
Уставный капитал – 11 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).
Руководство: Владимир Шептяков (директор).
Дата последнего изменения: 4 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Брокерская страховая компания «Роста»
лицензия СБ-Ю № 4027 22 от 17.08.2010
Руководитель
Владимир Андреевич Шептяков (директор)
по информации на 7 сентября 2016 г.
Адрес
656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, д. 49
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.