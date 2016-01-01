Справка banki.ru о брокере

ООО БСК «Роста» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Головной офис компании находится в Барнауле. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует.

8 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3016 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности (приказ Банка России от 04.08.2016 № ОД-2502), а именно, в связи с неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России.

ООО БСК «Роста» зарегистрировано в июне 2002 года. Единственным участником общества является Владимир Ануфриев (доля 100% в уставном капитале).



В 2014 году компания получила доход в размере 280 тыс. рублей и заняла 97-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 11 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).



Руководство: Владимир Шептяков (директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2016 г.