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Брокер Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4187 77 от 28.02.2012
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 010
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
9 422
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
206
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года занимает 44-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в июле 2007 года. Участниками общества являются Елена Бредихина (61%), Частная компания с ограниченной ответственностью «Челлендж Групп Холдингс Питии. Лтд.» (Сингапур, доля 25% в уставном капитале), Ирина Шевякова (14%). Компания входит в состав Челлендж Групп*.

Челлендж Групп занимается перестрахованием сложных энергетических рисков (начиная от нефтегазовой промышленности и заканчивая альтернативными источниками энергии), строительно-монтажных рисков, сельскохозяйственных рисков (страхование посевов и урожаев, страхование животных). Компания позиционирует себя как ведущего в России страхового и перестраховочного брокера в области страхования/перестрахования лесных фондов. Общество является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Компания выстроила партнерские отношения с такими лидирующими перестраховщиками как: Swiss Re, SCOR, Hannover Re, American Agriculture, Mapfre Re, Partner Re и т.д

В 2017 году организация заключила 206 договоров перестрахования (из них 189 – по факультативной форме, 17 – по облигаторной форме); договоры страхования отсутствуют. В предыдущем году подписано 169 договоров перестрахования (из них 167 – по факультативной форме, 2 – по облигаторной форме) и 1 договор страхования с юрлицом.

Доход брокера за 2017 год составил 9,42 млн рублей, что в 2 раза больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 4,68 млн рублей).

Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Георгий Лаврищев (генеральный директор), Павел Краснов.

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», АО «Альфастрахование», ООО «Группа Ренессанс страхование», СПАО «Ресо-Гарантия», АО «СОГАЗ», ООО «Абсолют страхование» и др.

*Бренд Челлендж Групп объединяет шесть компаний: Challenge Group Inc. (Малайзия), Challenge Group Underwriters & Managers Inc. (Малайзия), ООО «Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры» (Россия), ООО «Челлендж Групп – Экспертиза» (Россия), Challenge Group Brokers (Англия) и Reinsurance Recoveries Ltd (Англия). Компании Группы специализируются на предоставлении страховых/перестраховочных брокерских услуг, управлении кэптивами и перестраховочными компаниями в Юго-Восточной Азии, а также обеспечивают поддержку в сфере международного консалтинга и экспертизы. Офисы Группы представлены в Москве, Лондоне, Кобе, Куала-Лумпуре и Лабуане.

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры»
лицензия СБ-Ю № 4187 77 от 28.02.2012
Руководитель
Георгий Эдуардович Лаврищев (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2018 г.
Адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, стр. 9, офис VII
Телефоны
+7 (495) 232-20-86
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