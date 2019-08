Справка banki.ru о брокере

ООО «Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года занимает 44-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в июле 2007 года. Участниками общества являются Елена Бредихина (61%), Частная компания с ограниченной ответственностью «Челлендж Групп Холдингс Питии. Лтд.» (Сингапур, доля 25% в уставном капитале), Ирина Шевякова (14%). Компания входит в состав Челлендж Групп*.



Челлендж Групп занимается перестрахованием сложных энергетических рисков (начиная от нефтегазовой промышленности и заканчивая альтернативными источниками энергии), строительно-монтажных рисков, сельскохозяйственных рисков (страхование посевов и урожаев, страхование животных). Компания позиционирует себя как ведущего в России страхового и перестраховочного брокера в области страхования/перестрахования лесных фондов. Общество является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Компания выстроила партнерские отношения с такими лидирующими перестраховщиками как: Swiss Re, SCOR, Hannover Re, American Agriculture, Mapfre Re, Partner Re и т.д



В 2017 году организация заключила 206 договоров перестрахования (из них 189 – по факультативной форме, 17 – по облигаторной форме); договоры страхования отсутствуют. В предыдущем году подписано 169 договоров перестрахования (из них 167 – по факультативной форме, 2 – по облигаторной форме) и 1 договор страхования с юрлицом.

Доход брокера за 2017 год составил 9,42 млн рублей, что в 2 раза больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 4,68 млн рублей).

Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Георгий Лаврищев (генеральный директор), Павел Краснов.

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», АО «Альфастрахование», ООО «Группа Ренессанс страхование», СПАО «Ресо-Гарантия», АО «СОГАЗ», ООО «Абсолют страхование» и др.

*Бренд Челлендж Групп объединяет шесть компаний: Challenge Group Inc. (Малайзия), Challenge Group Underwriters & Managers Inc. (Малайзия), ООО «Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры» (Россия), ООО «Челлендж Групп – Экспертиза» (Россия), Challenge Group Brokers (Англия) и Reinsurance Recoveries Ltd (Англия). Компании Группы специализируются на предоставлении страховых/перестраховочных брокерских услуг, управлении кэптивами и перестраховочными компаниями в Юго-Восточной Азии, а также обеспечивают поддержку в сфере международного консалтинга и экспертизы. Офисы Группы представлены в Москве, Лондоне, Кобе, Куала-Лумпуре и Лабуане.

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.