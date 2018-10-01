Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Дельта» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Общество занимает 62-е место по размеру полученного дохода в 2017 году. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.



Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 19 июля 2017 года ООО «СБ «Дельта» находится в стадии ликвидации.



ООО «СБ «Дельта» зарегистрировано в феврале 2016 года, а лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера выдана ЦБ России в июне. Единственный участник общества – АО «Ариеттрейд» (100%), конечным владельцем которого выступает Вероника Бормашева.

Во время деятельности компания занималась предоставлением посреднических услуг при заключении договоров страхования по следующим видам: автострахование (каско, ОСАГО), страхование ГО перед третьими лицами, страхование ответственности за качество работ/услуг, ДМС, страхование от несчастного случая, страхование имущества юридических и физических лиц.

В 2017 году брокер заключил 25 договоров страхования, из них 11 – с физическими лицами и 14 – с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее подписано 7 договоров страхования (4 – с юрлицами, 3 – с физлицами).



Доход брокера за 2017 год составил 182 тыс. рублей, что на 45,67% меньше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 335 тыс. рублей).



Уставный капитал – 150 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Евгений Олегович Оревин-Бруни (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 9 октября 2018 г.