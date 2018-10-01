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Брокер Дельта

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4347 от 03.06.2016
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
150
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
182
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
25
за 2017
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Дельта» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Общество занимает 62-е место по размеру полученного дохода в 2017 году. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 19 июля 2017 года ООО «СБ «Дельта» находится в стадии ликвидации.

ООО «СБ «Дельта» зарегистрировано в феврале 2016 года, а лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера выдана ЦБ России в июне. Единственный участник общества – АО «Ариеттрейд» (100%), конечным владельцем которого выступает Вероника Бормашева.

Во время деятельности компания занималась предоставлением посреднических услуг при заключении договоров страхования по следующим видам: автострахование (каско, ОСАГО), страхование ГО перед третьими лицами, страхование ответственности за качество работ/услуг, ДМС, страхование от несчастного случая, страхование имущества юридических и физических лиц.

В 2017 году брокер заключил 25 договоров страхования, из них 11 – с физическими лицами и 14 – с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее подписано 7 договоров страхования (4 – с юрлицами, 3 – с физлицами).

Доход брокера за 2017 год составил 182 тыс. рублей, что на 45,67% меньше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 335 тыс. рублей).

Уставный капитал – 150 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Евгений Олегович Оревин-Бруни (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 9 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО СБ «Дельта»
лицензия ЦБРФ СБ № 4347 от 03.06.2016
Руководитель
Евгений Олегович Оревин-Бруни (ликвидатор)
по информации на 9 октября 2018 г.
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Смоленки, д. 5/7, литера А, офис 132
Телефоны
+7 (812) 456-12-63
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