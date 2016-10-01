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Брокер Европейский Страховой Брокер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4294 50 от 22.01.2013 Приостановлена
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Европейский Страховой Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Центральный офис компании находится в Москве.

В декабре 2015 года на внеочередном собрании участников общества было принято решение о ликвидации ООО «Европейский Страховой Брокер».

25 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2830 приостановил действие лицензии компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок Страховым брокером предписания. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 сентября 2016 года ООО «Европейский Страховой Брокер» ликвидировано.

Компания зарегистрирована в феврале 2012 года как ООО «Европейский Страховой Дом». В августе того же общество было переименовано в ООО «Европейский страховой брокер». Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности получена компанией в январе 2013 года.

Участниками общества являются: Сергей Чемоданов (35%), Валерий Орловский (25%), Александр Орловский (25%), Владислав Соболев (15%).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 2 тыс. рублей и заняла 125-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Сергей Чемоданов (руководитель ликвидационной комиссии).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Европейский Страховой Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4294 50 от 22.01.2013
Руководитель
Сергей Алексеевич Чемоданов (руководитель ликвидационной комиссии)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, д. 5
Телефоны
+7 (925) 875-93-92 
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