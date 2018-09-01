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Брокер ГЛИНСО-Страховые брокеры

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лицензия ЦБРФ СБ № 4216 от 17.10.2014
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
68 135
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
8
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
163
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Перестрахование
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Справка banki.ru о брокере

ООО «ГЛИНСО-Страховые брокеры» – компания, что оказывает полный спектр страховых брокерских услуги по всем видам страхования и перестрахования, а также сопутствующие консультационные услуги в области управления рисками.По итогам 2017 году организация заняла 17-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис находится в Москве.

ООО «ГЛИНСО-Страховые брокеры» зарегистрировано в апреле 2010 года. Брокер успешно работает на территории Российской Федерации, а также в странах СНГ. Владельцем компании является Алексей Коцюбинский (100% в уставном капитале).

ООО «ГЛИНСО-Страховые брокеры» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) и участником глобальной брокерской сети UnisonBrokers (пятая по величине в мире международная брокерская группа, включающая в себя около 250 компаний более чем в 130 странах).

В 2017 году компания заключила 8 договоров страхования с юридическими лицами и 163 договора перестрахования (из них 134 – по факультативной форме и 29 – по облигаторной). Годом ранее брокер подписал 8 договоров страхования с юридическими лицами и 376 договоров перестрахования (из них 318 – по факультативной форме и 58 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 68,14 млн рублей, что на 26,44% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 92,62 млн рублей).

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Дмитрий Шайдулин (генеральный директор), Ольга Зенина, Людмила Тарасова.

Партнеры: АО «АльфаСтрахование», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СО «Сургутнефтегаз», РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» (Belarus Re), АО «СК «Стерх», ПАО «САК «Энергогарант», АО «Страховое общество «Якорь», АО СК «Армеец», Moldasig, Swiss Re, Hannover Re и другие.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «ГЛИНСО-Страховые брокеры»
лицензия ЦБРФ СБ № 4216 от 17.10.2014
Руководитель
Дмитрий Романович Шайдулин (генеральный директор)
по информации на 21 сентября 2018 г.
Адрес
121099, г. Москва, пер. Спасопесковский, д. 7/1, корп. 1
Телефоны
+7 (495) 258-92-48
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