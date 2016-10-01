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Брокер Глобальный Страховой Брокер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4190 77 от 18.10.2011 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
1 364
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
3
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о брокере

ООО «Глобальный Страховой Брокер» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера и специализирующаяся на корпоративных видах страхования. По итогам 2015 года организация заняла 61-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

20 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2043 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Глобальный Страховой Брокер». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Глобальный Страховой Брокер» зарегистрировано в сентябре 2009 года. Участниками общества являются Никита Рыбкин (34%), Мария Рыбкина (33%) и Василий Рыбкин (33%).

В 2015 году организация заключила 3 договора страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 1,36 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 1,24 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Совет директоров: Никита Рыбкин (председатель).

Руководство: Алия Абакумова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 21 июля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Глобальный Страховой Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4190 77 от 18.10.2011
Руководитель
Алия Абдрахмановна Абакумова (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
129626, г. Москва, пер. Графский, д. 14, корп. 2
Телефоны
+7 (495) 617-49-50
+7 (495) 687-93-44
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