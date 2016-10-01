Справка banki.ru о брокере

ООО «Глобальный Страховой Брокер» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера и специализирующаяся на корпоративных видах страхования. По итогам 2015 года организация заняла 61-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

20 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2043 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Глобальный Страховой Брокер». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Глобальный Страховой Брокер» зарегистрировано в сентябре 2009 года. Участниками общества являются Никита Рыбкин (34%), Мария Рыбкина (33%) и Василий Рыбкин (33%).



В 2015 году организация заключила 3 договора страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 1,36 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 1,24 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Совет директоров: Никита Рыбкин (председатель).

Руководство: Алия Абакумова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 21 июля 2017 г.