Справка banki.ru о брокере

ООО «Горизонт СБ» – профессиональный страховой посредник, имеющий лицензию на оказание брокерских услуг в области страхования и перестрахования юридических лиц. Имеет ряд генеральных агентств и представителей в регионах России. По итогам 2017 года занимает 47-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания была создана в 2011 году и в настоящее время является крупнейшим корпоративным страховым брокером, занимающимся страхованием и перестрахованием юридическим лиц (в перечне услуг более 50 продуктов по страхованию). Лицензия на оказание брокерских услуг впервые выдана в октябре 2017 года.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, общий объем размещенных рисков по итогам 2016 года превысил 30,22 млрд рублей, что на 275,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Размер дохода по итогам первого года деятельности составил 5,88 млн рублей.

В 2017 году брокер заключил 198 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют.



За годы деятельности компания Горизонт отмечена рядом профессиональных наград и премий. Так, по итогам первого полугодия 2017 года информационно-рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС» определила компанию Горизонт как лидера рынка деловых услуг сразу в четырех номинациях: «Страховой брокер» UNi(Стр), «Консалтинг» UNi(Кон), «Риск менеджмент» UNi(Риск), «Тендер-менеджмент по страхованию» UNi(Тендер).

Кроме того, в январе 2017 года, «ЮНИПРАВЭКС» включила компанию Горизонт в список ведущих консалтинговых организаций России и присвоила наивысший рейтинговый индекс.

ООО «Горизонт СБ» является членом Торгово-промышленной платы Российской Федерации (ТПП РФ) и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



Единственным участником общества является Олег Ханин (100% уставного капитала).



Уставный капитал – 2,5 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Николай Бабынин (генеральный директор).



Партнеры: СПАО «Ингосстрах», ООО СК «РОСИНКОР Резерв», СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО СК «Согласие», ПАО «САК «Энергогарант», ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания», ПАО СК «Росгосстрах» и др.

Клиентами компании являются более 10 000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, среди которых банки, транспортные и IT-компании, гостиницы, промышленные предприятия, строительные компании и застройщики.

Дата последнего изменения: 2 октября 2018 г.