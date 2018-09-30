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Брокер Горизонт страховой брокер

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лицензия ЦБРФ СБ № 4356 от 05.10.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
2 500
на 30.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
5 875
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
198
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование кибер-рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование морских и авиационных рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Горизонт СБ» – профессиональный страховой посредник, имеющий лицензию на оказание брокерских услуг в области страхования и перестрахования юридических лиц. Имеет ряд генеральных агентств и представителей в регионах России. По итогам 2017 года занимает 47-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания была создана в 2011 году и в настоящее время является крупнейшим корпоративным страховым брокером, занимающимся страхованием и перестрахованием юридическим лиц (в перечне услуг более 50 продуктов по страхованию). Лицензия на оказание брокерских услуг впервые выдана в октябре 2017 года.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, общий объем размещенных рисков по итогам 2016 года превысил 30,22 млрд рублей, что на 275,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Размер дохода по итогам первого года деятельности составил 5,88 млн рублей.

В 2017 году брокер заключил 198 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют.

За годы деятельности компания Горизонт отмечена рядом профессиональных наград и премий. Так, по итогам первого полугодия 2017 года информационно-рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС» определила компанию Горизонт как лидера рынка деловых услуг сразу в четырех номинациях: «Страховой брокер» UNi(Стр), «Консалтинг» UNi(Кон), «Риск менеджмент» UNi(Риск), «Тендер-менеджмент по страхованию» UNi(Тендер).

Кроме того, в январе 2017 года, «ЮНИПРАВЭКС» включила компанию Горизонт в список ведущих консалтинговых организаций России и присвоила наивысший рейтинговый индекс.

ООО «Горизонт СБ» является членом Торгово-промышленной платы Российской Федерации (ТПП РФ) и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Единственным участником общества является Олег Ханин (100% уставного капитала).

Уставный капитал – 2,5 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Николай Бабынин (генеральный директор).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», ООО СК «РОСИНКОР Резерв», СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО СК «Согласие», ПАО «САК «Энергогарант», ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания», ПАО СК «Росгосстрах» и др.

Клиентами компании являются более 10 000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, среди которых банки, транспортные и IT-компании, гостиницы, промышленные предприятия, строительные компании и застройщики.

Дата последнего изменения: 2 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Горизонт СБ»
лицензия ЦБРФ СБ № 4356 от 05.10.2017
Руководитель
Николай Александрович Бабынин (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2018 г.
Адрес
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7
Телефоны
8 (800) 333-08-03
+7 (495) 640-54-00
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