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Брокер ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4076 от 08.12.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
200
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
75 173
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
547
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
10
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Автострахование
  • Перестрахование
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Пенсионное страхование сотрудников
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Справка banki.ru о брокере

АО «ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры» (сокр. - АО «Греко ДжейЭлТи») – компания, ведущая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера, консультанта по управлению рисками. Входит в состав международной группы GrECo. По итогам 2017 года организация заняла 16-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в 2005 году под наименованием ЗАО «ЭОС РИСК С.Н.Г. Страховые и перестраховочные брокеры, консультанты по управлению риском». В 2010 году общество было переименовано в ЗАО «ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры».

Общество занимается комплексным обслуживанием компаний, специализирующихся в таких областях деятельности, как торговля, коммерция и государственный сектор. Помимо «классических» видов страхования, брокер занимается страхованием торговых кредитов, страхованием ответственности директоров и должностных лиц, страхованием политических рисков, страхованием клинических исследований, страхованием массовых мероприятий и др.

Главным акционером общества является Компания с ограниченной ответственностью «ЭОС РИСК» (Бельгия), которой принадлежит 95% акций. Конечным бенефициаром выступает австрийский холдинг GrECo International Holding AG (Группа GrECo*) .

ЗАО «Греко ДжейЭлТи» является членом Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году компания заключила 547 договоров страхования с юридическими лицами и 10 договоров перестрахования (из них 9 – по факультативной форме и 1 – по облигаторной). Годом ранее подписано 369 договоров страхования с юридическими лицами и 2 договора перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2017 год составил 75,17 млн рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 34,79 млн рублей).

Уставный капитал – 200 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Андрей Панов (генеральный директор).

Партнеры: АО «СОГАЗ», ПАО СК «Росгосстрах», ЗАО «СК «Двадцать первый век», САО «ВСК», ПАО «САК «Энергогарант», АО «АльфаСтрахование», ООО «Абсолют страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «РГС-Жизнь», ООО «Группа Ренессанс страхование», СПАО «Ингосстрах» и другие.

*GrECo JLT Group основана в 1925 году в столице Австрии Вене. Компании, входящие в группу GrECo JLT Group является ведущим страховыми брокерами и консультантами в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, располагают сетью партнеров и представительств по всему миру. В России группа GrECo JLT Group представлена АО «ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры». Акционером GrECo JLT является один из ведущих мировых брокеров Jardine Lloyds Thompson (JLT).

Дата последнего изменения: 25 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
АО «ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры»
лицензия ЦБРФ СБ № 4076 от 08.12.2017
Руководитель
Андрей Витальевич Панов (генеральный директор)
по информации на 25 сентября 2018 г.
Адрес
129626, г. Москва, пр-кт Мира, д. 102, стр. 16
Телефоны
+7 (495) 645-45-31
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