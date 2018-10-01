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Брокер Международные страховые и перестраховочные брокеры (Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры)

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лицензия ЦБРФ СБ № 4240 от 18.04.2018
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
26 228
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
48
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
37
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование предпринимательских рисков
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры» – первый страховой брокер в России, предоставляющий услуги страхования в области музыкальной индустрии и шоу-бизнеса. По итогам 2017 года организация заняла 28-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры» зарегистрировано в августе 2010 года. Общество является эксклюзивным представлителем в России английской брокерской компании Robertson Taylor W&P Longreach*. Компания оказывает консультационные услуги в области страхования и управления рисками для всех участников музыкального бизнеса, от артистов и их менеджмента до студий звукозаписи и рекорд-лейблов.

ООО «Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры» входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

Единственным участником общества является Вадим Сухих (доля 100% в уставном капитале).

В 2017 году брокер заключил 48 договоров страхования с юридическими лицами и 37 договор перестрахования по факультативной форме. В предыдущем году общество подписало 55 договоров страхования и 41 договор перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2017 год составил 26,23 млн рублей, что значительно выше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 2,95 млн рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Вадим Сухих (генеральный директор).

*Robertson Taylor W&P Longreach – ведущий независимый страховой брокер в сфере музыкальной и концертной индустрии на протяжении последних 36 лет. Офисы компании открыты в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нэшвилле, Нью-Йорке, Атланте и Торонто.

Дата последнего изменения: 1 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры»
лицензия ЦБРФ СБ № 4240 от 18.04.2018
Руководитель
Вадим Игоревич Сухих (генеральный директор)
по информации на 1 октября 2018 г.
Адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Телефоны
8 (499) 346-48-34
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