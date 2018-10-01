Справка banki.ru о брокере

ООО «Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры» – первый страховой брокер в России, предоставляющий услуги страхования в области музыкальной индустрии и шоу-бизнеса. По итогам 2017 года организация заняла 28-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры» зарегистрировано в августе 2010 года. Общество является эксклюзивным представлителем в России английской брокерской компании Robertson Taylor W&P Longreach*. Компания оказывает консультационные услуги в области страхования и управления рисками для всех участников музыкального бизнеса, от артистов и их менеджмента до студий звукозаписи и рекорд-лейблов.



ООО «Ай-Ай-Ар-Би Страховые брокеры» входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

Единственным участником общества является Вадим Сухих (доля 100% в уставном капитале).

В 2017 году брокер заключил 48 договоров страхования с юридическими лицами и 37 договор перестрахования по факультативной форме. В предыдущем году общество подписало 55 договоров страхования и 41 договор перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2017 год составил 26,23 млн рублей, что значительно выше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 2,95 млн рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Вадим Сухих (генеральный директор).

*Robertson Taylor W&P Longreach – ведущий независимый страховой брокер в сфере музыкальной и концертной индустрии на протяжении последних 36 лет. Офисы компании открыты в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нэшвилле, Нью-Йорке, Атланте и Торонто.

Дата последнего изменения: 1 октября 2018 г.