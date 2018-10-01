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Брокер ИГК страховой брокер

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4177 от 08.08.2018
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
1 210
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
17 830
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
36
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «ИГК страховой брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера и специализирующаяся на страховании торговых кредитов и рисков неплатежей. По итогам 2017 года организация заняла 37-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «ИГК страховой брокер» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Участниками общества являются ООО «ИГК Кредит Менеджмент» / IGK credit management (51%) и немецкая компания АО «АйДжиКей АйДжи» (IGK AG) с участием 49% в уставном капитале. Основным акционером московской компании IGK credit management является холдинг IGK AG*, Германия.

ООО «ИГК страховой брокер» является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году компания заключила 36 договоров страхования с юридическими лицами (в 2016-м – 28 договора).

Доход брокера за 2017 год составил 17,83 млн рублей, что 96,08% больше аналогичного показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 9,09 млн рублей).

Уставный капитал – 1,21 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Светлана Краснова (генеральный директор).

* IGK AG (Германия) является основным акционером всех компаний в группе IGK, представляющей услуги кредитного менеджмента на территории России, стран Балтии и СНГ. Немецкая компания сотрудничает с мировыми лидерами в области страхования рисков неплатежей, такими как Hermes, AtRadius, Delcredere, Sinosure, Keic и многими другими. IGK Group имеет разветвленную сеть партнеров в различных регионах России, СНГ, а также странах Европы, Азии, Америки и др.

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «ИГК страховой брокер»
лицензия ЦБРФ СБ № 4177 от 08.08.2018
Руководитель
Светлана Владимировна Краснова (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2018 г.
Адрес
107023, г. Москва, пл. Семёновская, д. 1А, эт. 3, пом. XII, ком. 8
Телефоны
+7 (495) 118-74-34
118-74-35
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