Справка banki.ru о брокере

ООО «ИГК страховой брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера и специализирующаяся на страховании торговых кредитов и рисков неплатежей. По итогам 2017 года организация заняла 37-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «ИГК страховой брокер» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Участниками общества являются ООО «ИГК Кредит Менеджмент» / IGK credit management (51%) и немецкая компания АО «АйДжиКей АйДжи» (IGK AG) с участием 49% в уставном капитале. Основным акционером московской компании IGK credit management является холдинг IGK AG*, Германия.



ООО «ИГК страховой брокер» является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году компания заключила 36 договоров страхования с юридическими лицами (в 2016-м – 28 договора).

Доход брокера за 2017 год составил 17,83 млн рублей, что 96,08% больше аналогичного показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 9,09 млн рублей).

Уставный капитал – 1,21 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Светлана Краснова (генеральный директор).

* IGK AG (Германия) является основным акционером всех компаний в группе IGK, представляющей услуги кредитного менеджмента на территории России, стран Балтии и СНГ. Немецкая компания сотрудничает с мировыми лидерами в области страхования рисков неплатежей, такими как Hermes, AtRadius, Delcredere, Sinosure, Keic и многими другими. IGK Group имеет разветвленную сеть партнеров в различных регионах России, СНГ, а также странах Европы, Азии, Америки и др.

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.