Справка banki.ru о брокере

ООО «Индастриал Страховые Брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 85-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

2 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-285 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 29 марта 2017 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО «Индастриал Страховые Брокеры» зарегистрировано в октябре 2006 года. Участниками общества являются Олег Глазкрицкий (60%) и Ольга Глазкрицкая (40%). Компания оказывает консультацию по вопросам страхования проектов различной сложности по следующим видам рисков: грузоперевозки, строительно-монтажные риски, имущество юридических лиц, энергетические риски, атомные риски, военные риски, риски терроризма, потери прибыли, различные виды ответственности. Также компания организовывает личное страхование клиентов: ДМС, от несчастного случая, автострахование, личное имущество.



В 2015 году организация заключила 18 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 42 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 760 тыс. рублей.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнерами компании являются крупные страховые компании, в числе которых: ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ООО «Группа Ренессанс страхование», ООО СК «Согласие», АО «Страховая группа «УралСиб», ПАО «САК «Энергогарант», ОАО СК «Альянс», САО ЭРГО, АО «Цюрих надежное страхование».

Руководство: Наталья Белоусова (ликвидатор).

Клиентами компании являются промышленные предприятия, экспедиторские фирмы, строительные компании, деловые центры и другие коммерческие структуры.

Дата последнего изменения: 29 марта 2017 г.