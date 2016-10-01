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Брокер Индастриал Страховые Брокеры

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лицензия СБ-Ю № 4056 78 от 16.04.2009 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
42
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
18
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о брокере

ООО «Индастриал Страховые Брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 85-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

2 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-285 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 29 марта 2017 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО «Индастриал Страховые Брокеры» зарегистрировано в октябре 2006 года. Участниками общества являются Олег Глазкрицкий (60%) и Ольга Глазкрицкая (40%). Компания оказывает консультацию по вопросам страхования проектов различной сложности по следующим видам рисков: грузоперевозки, строительно-монтажные риски, имущество юридических лиц, энергетические риски, атомные риски, военные риски, риски терроризма, потери прибыли, различные виды ответственности. Также компания организовывает личное страхование клиентов: ДМС, от несчастного случая, автострахование, личное имущество.

В 2015 году организация заключила 18 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 42 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 760 тыс. рублей.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнерами компании являются крупные страховые компании, в числе которых: ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ООО «Группа Ренессанс страхование», ООО СК «Согласие», АО «Страховая группа «УралСиб», ПАО «САК «Энергогарант», ОАО СК «Альянс», САО ЭРГО, АО «Цюрих надежное страхование».

Руководство: Наталья Белоусова (ликвидатор).

Клиентами компании являются промышленные предприятия, экспедиторские фирмы, строительные компании, деловые центры и другие коммерческие структуры.

Дата последнего изменения: 29 марта 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Индастриал Страховые Брокеры»
лицензия СБ-Ю № 4056 78 от 16.04.2009
Руководитель
Наталья Валентиновна Белоусова (ликвидатор)
по информации на 30 марта 2017 г.
Адрес
192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 120, литер К, пом. 220
Телефоны
+7 (812) 959-18-48
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