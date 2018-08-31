Справка banki.ru о брокере

ООО «Индустриальный cтраховой брокер» – компания, ведущая брокерскую деятельность в области страхования и перестрахования крупных и средних предприятий. По итогам 2017 года организация заняла 22-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Брокер имеет представительскую и филиальную сеть в России. Головной офис находится в Москве.

Компания зарегистрирована в июне 2010 года под наименованием ООО «Страховой брокер «Инфраструктура». В 2011 году организация была переименована в ООО «Индустриальный страховой брокер». Индустриальный страховой брокер является один из немногих страховых и перестраховочных брокеров, обладающим лицензией на работу с государственной тайной.



Индустриальный страховой брокер является управляющей компанией Российского антитеррористического страхового пула, входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).



В 2017 году «Индустриальный страховой брокер» признан лучшим страховым брокером года по версии Национального банковского журнала (NBJ).

Единственным частником общества является Александра Пирожок (100% в уставном капитале).

В 2017 году брокер заключил 50 договоров страхования с юридическими лицами и 82 договора перестрахования (из них 79 договоров по факультативной форме и 3 – по факультативно-облигаторной форме). В предыдущем году общество подписало 40 договоров страхования с юридическими лицами и 151 договор перестрахования (из них 115 договоров по факультативной форме и 36 – по факультативно-облигаторной форме).

Доход брокера за 2017 год составил 51,56 млн рублей, что на 16,86% превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 44,12 млн рублей).

Уставный капитал – 12 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

ООО «Индустриальный страховой брокер» сотрудничает с более чем 40 российскими лидирующими страховыми и перестраховочными компаниями, в числе которых: АО «АльфаСтрахование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ЗАО «МАКС», ООО «Группа Ренессанс страхование», ООО «ВТБ Страхование», САО «ВСК», ООО СК «Независимая страховая группа», ООО СК «Согласие», АО «Страховая группа «УралСиб», АО «СК Опора», ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Абсолют Страхование» и др.

Клиентами брокера являются более 15 тыс. физических лиц и более 500 юридических лиц, среди которых крупные российские компании: ООО «Русские Автобусные Линии», ООО «Крипто ПРО», НП «Развитие Автовокзалов Страны», лаборатория ДНК-исследований «Дженекс», ряд авиационных ремонтных заводов.

Руководство: Андрей Хохлов (генеральный директор), Илья Потапов, Елена Андреева.

Дата последнего изменения: 23 сентября 2018 г.