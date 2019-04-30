Справка banki.ru о брокере

Страховой брокер INFULL - быстрый и надёжный подбор выгодных предложений по страхованию.

Компания INFULL успешно работает на рынке страховых услуг с 2006 года. Устойчивая репутация и надёжность компании базируются на её главном кредо: максимально чётком и быстром выполнении обязательств перед клиентами. Работа ведётся по разным направлениям: от общеизвестных (типовых) видов страхования до урегулирования проблем с убытками. Приоритетными направлениями деятельности компании являются автострахование и страхование имущества.

В сферу предоставляемых услуг входят также: общегражданская ответственность предприятия, добровольное медицинское страхование, ответственность застройщиков, страхование СМР, ответственность аудиторов, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков, проведение тендерных консалтингов и другие виды сервиса.

Высококвалифицированные специалисты нашей компании готовы дать подробную консультацию по любому виду страхования для физических и юридических лиц, оказать услуги поиска, разъяснить все нюансы согласования и оформления заключаемого договора страхования. Мы работаем над внедрением новейших технологий в процессы работы и повышением качества работы с клиентами, это: индивидуальный подбор страховых услуг по оптимальным ценам, минимальные сроки выплат, полное сопровождение и консультирование.

Дата последнего изменения: 25 марта 2019 г.