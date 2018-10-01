Справка banki.ru о брокере

ООО «ЭДВАНС. Страховые брокеры и консультанты» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокер. Специализация брокера – морское страхование (каско судов, грузов, судостроительных рисков). По итогам 2017 года организация заняла 42-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Эдванс. Страховые брокеры и консультанты» зарегистрировано в декабре 2010 года. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности выдана компании в июне 2011 года. Единственным участником общества является Вера Васильева (100% уставного капитала). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



ООО «ЭДВАНС. Страховые брокеры и консультанты» обеспечивает консультирование и брокерское сопровождение договоров имущественного страхования, страхования ответственности и корпоративного страхования сотрудников областях морского страхования, энергетического страхования, страхования строительно-монтажных рисков, перестрахования и иных видов страхования (включая риски терроризма и военные риски).

По страхованию морских рисков брокер работает с крупнейшими российским страховыми компаниями, в том числе с компанией Ингосстрах, с которой заключен договор об оказании брокерских услуг. Компания имеет доступ на международный страховой рынок и рынок Ллойда через партнерство с брокерами Ллойда.

В 2017-2016 годах общество не заключало договоров страхования и перестрахования. В 2015-м брокер подписал 11 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера в 2017 году составил 12,25 млн рублей, что более чем в 3 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 4 млн рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Вера Васильева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.