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Брокер ЭДВАНС. Страховые брокеры и консультанты

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лицензия СБ-Ю № 4251 77 от 10.06.2011
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
12 250
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование рисков «терроризм» и «диверсия»
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Перестрахование
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о брокере

ООО «ЭДВАНС. Страховые брокеры и консультанты» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокер. Специализация брокера – морское страхование (каско судов, грузов, судостроительных рисков). По итогам 2017 года организация заняла 42-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Эдванс. Страховые брокеры и консультанты» зарегистрировано в декабре 2010 года. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности выдана компании в июне 2011 года. Единственным участником общества является Вера Васильева (100% уставного капитала). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

ООО «ЭДВАНС. Страховые брокеры и консультанты» обеспечивает консультирование и брокерское сопровождение договоров имущественного страхования, страхования ответственности и корпоративного страхования сотрудников областях морского страхования, энергетического страхования, страхования строительно-монтажных рисков, перестрахования и иных видов страхования (включая риски терроризма и военные риски).

По страхованию морских рисков брокер работает с крупнейшими российским страховыми компаниями, в том числе с компанией Ингосстрах, с которой заключен договор об оказании брокерских услуг. Компания имеет доступ на международный страховой рынок и рынок Ллойда через партнерство с брокерами Ллойда.

В 2017-2016 годах общество не заключало договоров страхования и перестрахования. В 2015-м брокер подписал 11 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера в 2017 году составил 12,25 млн рублей, что более чем в 3 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 4 млн рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Вера Васильева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «ЭДВАНС. Страховые брокеры и консультанты»
лицензия СБ-Ю № 4251 77 от 10.06.2011
Руководитель
Вера Львовна Васильева (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2018 г.
Адрес
121309, г. Москва, ул. Барклая, д. 17, пом. I, ком. 4
Телефоны
+7 (985) 764-25-11
+7 (495) 956-22-45
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