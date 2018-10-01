Справка banki.ru о брокере

ООО «Колмонт Рус – Страховые брокеры» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 году организация заняла 38-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Колмонт Рус – Страховые брокеры» зарегистрировано в июне 2007 года. Компания является сетевым партнером брокера Ллойдс THB (Великобритания), входящего в группу компаний AmWINS (США). «Колмон Рус – Страховые Брокеры» входит в состав Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Компания специализируется на оказании брокерских услуг по классическим рисковым видам страхования: страхование имущества, строительно-монтажных рисков, грузов, профессиональной ответственности, финансовых рисков (включая страхование торговых кредитов). Основным направлением своей деятельности компания обозначила страхование авиационных рисков.

Единственным участником общества является Виктор Юн* (100% уставного капитала).

В 2017 году компания заключила 13 договоров страхования с юридическими лицами и 29 договоров перестрахования (из них 25 – по факультативной форме и 4 – по облигаторной). В предыдущем году брокер подписал 33 договора страхования с юридическими лицами и 23 договора перестрахования (из них 21 – по факультативной форме и 2 – по облигаторной).



Доход брокера за 2017 год составил 16,43 млн рублей, что на 3,92% меньше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 17,1млн рублей).

Уставный капитал – 130 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Ирина Баканова (генеральный директор), Владимир Кленьшин, Валерия Соколова.

Брокерские услуги по заключение договоров страхования осуществляются в интересах страховых компаний СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», ООО «ВТБ страхование», АО «СОГАЗ», АО «Цюрих надежное страхование», ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», СПАО «РЕСО-Гарантия» и др.



Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие российские и мировые перестраховщики, такие как СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», АО «РНПК», Hannover Re, Partner Re, SCOR, Swiss Re, Munich Re, GIC Re, Belarus Re и др.

*Виктор Юн – основатель инвестиционной компании ЗАО «Генезис Капитал» (2006 г.) и холдинга ООО «Страховая группа Генезис» (2008 г.), в который вошли ЗАО СК «Русские страховые традиции», ЗАО СК «ТИТ», ООО «Перестраховочное общество «Находка Ре». В 2011 году приобрел полный пакет акций ЗАО СК «Контакт-Страхование» (ранее – «Пасифик Оушн»), которое в октябре присоедил к РСТ. В настоящее время – председатель совета директоров ООО СК «ТИТ».

Дата последнего изменения: 5 октября 2018 г.