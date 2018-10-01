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Брокер Кун и Бюлов Страховой Брокер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4183 77 от 23.08.2010
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
15
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
1 610
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
47
за 2017
Справка banki.ru о брокере

ООО «Кун и Бюлов Страховой Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве независимого страхового брокера. По итогам 2017 года занимает 57-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «Кун и Бюлов Страховой Брокер» зарегистрировано в мае 2001 года. Участниками общества являются Татьяна Кун (51%), Михаэль Юрген Ингольф Кун (29%) и Фирма «Кун & Брюлов Ферзихерунгсмаклер Гмбх» (Берлин, Германия) с долей 20% в уставном капитале. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

Группа компаний «Кун & Брюлов Ферзихерунгсмаклер Гмбх» является одним из ведущих европейских брокеров в области страхования искусства с обширным опытом работы на международном рынке. Офисы компания работают в Берлине, Москве, Риме, Токио и Цюрихе.

В мае 2010 года приказом Федеральной службы страхового надзора действие лицензии компании на осуществление страховой брокерской деятельности было приостановлено в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписаний Инспекции страхового надзора по Центральному федеральному округу. В июле 2010 того же года действие лицензии брокера возобновлено в связи с устранением нарушений действующего законодательства.

В 2017 году брокер заключил 47 договора страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее общество подписало 53 договора страхования с юрлицами.

Доход брокера за 2017 год составил 1,61 млн рублей, что в 2,7 раза превышает показатель за минувший отчетный период (в 2016-м – 590 тыс. рублей).

Уставный капитал – 15 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Татьяна Долгачева (генеральный директор).

Основными клиентами брокера являются: музеи, выставочные центры, галереи, перевозчики произведений искусства, аукционные дома и т.д.

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Кун и Бюлов Страховой Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4183 77 от 23.08.2010
Руководитель
Татьяна Валентиновна Долгачева (генеральный директор)
по информации на 12 октября 2018 г.
Адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20/1, стр. 1, оф. 522
Телефоны
8 (985) 920-67-99
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