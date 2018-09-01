Справка banki.ru о брокере

ООО «МАИ Страховые брокеры» является дочерней компанией крупнейшего независимого страхового брокера МАИ, осуществляющего операции в 25 странах Центральной и Восточной Европы. По итогам 2017 года организация заняла 24-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «МАИ Страховые брокеры» зарегистрировано в октябре 2003 года. Основные направления деятельности – работа с российскими и международными корпоративными клиентами, оказание страховых посреднических/консультационных услуг в области страхования имущества, ответственности, грузов, строительно-монтажных рисков т.д.



Компания является членом Ассоциации Европейского Бизнеса, Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров и Канадской деловой ассоциация в России и Евразии.

Единственным участником общества является MAI CEE* (MAI Central Eastern Europe Ltd) с долей 100% в уставном капитале.

В 2017 году организация заключила 386 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее брокер подписал 188 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 34,89 млн рублей, что на 23,45% превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 28,27 млн рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Клиентами компании являются представители различных сфер бизнеса, включая владельцев офисной недвижимости, торговые сети, промышленное производство, банки, предприятия сельскохозяйственного сектора, строительные организации, фармацевтические компании, IT-компании и другие.

Руководство: Александр Протоклитов (генеральный директор).

Партнеры: АО СК «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь», АО «АИГ», ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование», ООО «СК Чабб», ООО «СК Чабб Жизнь».

*MAI CEE – ведущий независимый страховой и перестраховочный брокер Центральной и Восточной Европы. Компания основана в 1991 году в Будапеште (Венгрия). В настоящее время штат сотрудников превышает 250 человек. Годовой доход за 2015 год составил более чем 90 млн евро.

Дата последнего изменения: 26 сентября 2018 г.