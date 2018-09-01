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Брокер Марш – страховые брокеры

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4036 от 03.05.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
8 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
679 503
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
2060
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
50
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Банкострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование грузов
  • Страхование произведений искусства
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование жизни сотрудников
  • Корпоративное страхование от несчастных случаев и болезней
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
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Справка banki.ru о брокере

АО «Марш – страховые брокеры» работает на рынке России с 1997 года как российское представительство компании Marsh. По итогам 2017 года компания заняла четвертое место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Офисы компании открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

АО «Марш – страховые брокеры» – один из ведущих страховых брокеров на российском рынке, лидер по разработке и внедрению инновационных решений в области риск-менеджмента. Клиентами страхового брокера являются более 1400 международных и отечественных компаний. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Единственный акционер общества – Marsh (Insurance Services) Ltd.*, дочерняя компания крупнейшего в мире страхового брокера и консультанта по рискам Marsh & McLennan Companies (тикерный символ: MMC).

В 2017 году брокер заключил 2060 договоров страхования c юридическими лицами и 50 договоров перестрахования по факультативной форме. В предыдущем году подписано 37186 договоров страхования c юридическими лицами и 138 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2017 год составил 679,5 млн рублей, что на 31,48% меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 991,68 млн рублей).

Уставный капитал – 8 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Российское руководство: Андрей Денисов (генеральный директор), Виктор Тарасов.

*Marsh – лидирующий мировой страховой брокер и консультант по рискам. Marsh является дочерней компанией группы Marsh & McLennan Companies (Марш энд МакЛеннан Компанис) – международной компании, предлагающей клиентам профессиональные услуги в области рисков, стратегического управления и человеческого капитала. ММС основано в Нью-Йорке в 1871 году. По состоянию на 2017 год численность сотрудников ММС насчитывала 60 тыс. человек по всему миру, а годовой доход составил около 13 млрд долл. ММС является материнской компанией и для крупнейшего перестраховочного брокера Guy Carpenter (Гай Карпентер); лидера в сфере развития персонала, медицинского, пенсионного и инвестиционного консалтинга – компании Mercer (Мёрсер) и мирового лидера в сфере управленческого консалтинга Oliver Wyman (Оливер Уайман).

Дата последнего изменения: 31 октября 2017 г.
Справочная информация о брокере
АО «Марш – страховые брокеры»
лицензия ЦБРФ СБ № 4036 от 03.05.2017
Руководитель
Андрей Юрьевич Денисов (генеральный директор)
по информации на 27 сентября 2018 г.
Адрес
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, эт. 4, ком. 125
Телефоны
+7 (495) 787-70-70
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