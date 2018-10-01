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Брокер Международное Страховое Бюро

изменить брокера
лицензия СБ № 4185 от 28.07.2015
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
100
на 01.10.18
Справка banki.ru о брокере

АО СБ «Международный Страховой Брокер» (АО СБ «МСБ») – компания, осуществляющая посредническую деятельность в областях страхования и факультативного / облигаторного перестрахования имущественных рисков и рисков гражданской отвественности. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2017 года, доход брокера за минувший год отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

17 июля 2017 года акционерами АО СБ «МСБ» принято решение о реорганизации в форме преобразования и о создании путём реорганизации ООО «Международное Страховое Бюро» (ООО «МСБ»). Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 февраля 2018 года АО СБ «МСБ» прекратило деятельность в качестве юридического лица. Правоприемником всех прав и обязательств является ООО «Международное Страховое Бюро».

АО СБ «МСБ» зарегистрировано в декабре 2008 года. АО СБ «МСБ» единственный брокер на отечественном рынке занимающийся консалтингом в авиационном страховании.

Акционерами компании являются Сергей Корнеев (доля 50% в уставном капитале) и Любовь Старцева (50%).

В 2016-2017 годах брокер не заключал договоры страхования и перестрахования. Доход от брокерской деятельности за этот период отсутствует.

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Кирилл Устинов (генеральный директор), Владимир Тульнов (гл. бухгалтер).

Партнеры: ООО СК «ВТБ Страхование», СПАО «Ингосстрах», ООО «Абсолют Страхование», АО «СОГАЗ».

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Международное Страховое Бюро»
лицензия СБ № 4185 от 28.07.2015
Руководитель
Кирилл Викторович Устинов (генеральный директор)
по информации на 12 октября 2018 г.
Адрес
142784, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, стр. 1, блок А
Телефоны
8 (495) 978-81-95
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