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Брокер Межрегиональный страховой брокер (МСБ)

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лицензия ЦБРФ СБ № 4290 от 13.11.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
100
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
13 896
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
2
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
54
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о брокере

ООО «Межрегиональный страховой брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 40-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Общество зарегистрировано в октябре 2011 года как ООО «СБ «Стратегия». В октябре 2017 года произошла смена наименования на ООО «Межрегиональный страховой брокер» (ООО «МСБ»).

Компания работает как с юридическими, так и с физическими лицами. Основные направления деятельности: страхование имущества (включая страхование домашних питомцев), транспорта, личное страхование (ДМС, от несчастного случая, выезжающих за рубеж) и т.д. Единственным участником общества является Максим Чекалин (доля 100% в уставном капитале).

Компания входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году брокер заключил 2 договора страхования с юрлицами и 54 договора перестрахования по факультативной форме. Доход за последний отчетный период составил 13,9 млн рублей. В предыдущем года брокер не заключал договоры страхования и перестрахования, доход за 2016 год отсутствует.

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнеры: АО «АльфаСтрахование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», ООО СК «Согласие», ОАО «Пари», АО «РНПК» и др.

Руководство: Екатерина Щербакова (генеральный директор), Алексей Кузнецов (президент).

Дата последнего изменения: 19 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Межрегиональный страховой брокер​»
лицензия ЦБРФ СБ № 4290 от 13.11.2017
Руководитель
Екатерина Андреевна Щербакова (генеральный директор)
по информации на 19 октября 2018 г.
Адрес
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 2, пом. 7
Телефоны
+7(495) 132-65-27
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