Справка banki.ru о брокере

ООО «Межрегиональный страховой брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 40-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Общество зарегистрировано в октябре 2011 года как ООО «СБ «Стратегия». В октябре 2017 года произошла смена наименования на ООО «Межрегиональный страховой брокер» (ООО «МСБ»).

Компания работает как с юридическими, так и с физическими лицами. Основные направления деятельности: страхование имущества (включая страхование домашних питомцев), транспорта, личное страхование (ДМС, от несчастного случая, выезжающих за рубеж) и т.д. Единственным участником общества является Максим Чекалин (доля 100% в уставном капитале).



Компания входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году брокер заключил 2 договора страхования с юрлицами и 54 договора перестрахования по факультативной форме. Доход за последний отчетный период составил 13,9 млн рублей. В предыдущем года брокер не заключал договоры страхования и перестрахования, доход за 2016 год отсутствует.

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Партнеры: АО «АльфаСтрахование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», ООО СК «Согласие», ОАО «Пари», АО «РНПК» и др.

Руководство: Екатерина Щербакова (генеральный директор), Алексей Кузнецов (президент).

Дата последнего изменения: 19 октября 2018 г.