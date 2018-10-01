Справка banki.ru о брокере

ООО «Мэйнс страховые брокеры и консультанты» действует на рынке страховых услуг с октября 2016 года. По итогам 2017 года организация заняла 29-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Компания выступает агентом, специализирующимся в вопросах классического страхования имущества и ответственности, страхования персонала, торгового кредитования, а также страхования кибер-рисков. Центральный офис брокера расположен в Москве.

Основное направление деятельности брокера – это работа с юридическими лицами в части консультирования по вопросам страхования имущества, ответственности, СМР, грузов, рисков директоров и управленцев, личного страхования. Также компания специализируется в области размещения рисков в перестрахование как на российском, так и западном рынках. Стержень команды образуют эксперты страховой отрасли, проработавшие в российских и международных страховых компаниях по 10 и более лет.

ООО «МСБК» состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).



Участниками общества являются: Сергей Худяков (50%), Павел Озеров (30%), Екатерина Юмашева (10%).

В 2016 году брокер не заключал договоры страхования и перестрахования, доход за этот период отсутствует. В 2017-м брокер заключил 532 договора страхования, из них 2 – с физическими лицами и 530 – с юридическими лицами, и один договор перестрахования. Доход за 2017 год составил 25,9 млн рублей.



Уставный капитал – 2 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Сергей Худяков (генеральный директор), Павел Озеров, Екатерина Юмашева, Галина Леонова.



Дата последнего изменения: 1 октября 2018 г.