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Брокер Мэйнс страховые брокеры и консультанты (МСБК)

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лицензия ЦБРФ СБ № 4353 от 16.08.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
2 000
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
25 903
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
532
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
1
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование кибер-рисков
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Корпоративное страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Пенсионное страхование сотрудников
Справка banki.ru о брокере

ООО «Мэйнс страховые брокеры и консультанты» действует на рынке страховых услуг с октября 2016 года. По итогам 2017 года организация заняла 29-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Компания выступает агентом, специализирующимся в вопросах классического страхования имущества и ответственности, страхования персонала, торгового кредитования, а также страхования кибер-рисков. Центральный офис брокера расположен в Москве.

Основное направление деятельности брокера – это работа с юридическими лицами в части консультирования по вопросам страхования имущества, ответственности, СМР, грузов, рисков директоров и управленцев, личного страхования. Также компания специализируется в области размещения рисков в перестрахование как на российском, так и западном рынках. Стержень команды образуют эксперты страховой отрасли, проработавшие в российских и международных страховых компаниях по 10 и более лет.

ООО «МСБК» состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

Участниками общества являются: Сергей Худяков (50%), Павел Озеров (30%), Екатерина Юмашева (10%).

В 2016 году брокер не заключал договоры страхования и перестрахования, доход за этот период отсутствует. В 2017-м брокер заключил 532 договора страхования, из них 2 – с физическими лицами и 530 – с юридическими лицами, и один договор перестрахования. Доход за 2017 год составил 25,9 млн рублей.

Уставный капитал – 2 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Сергей Худяков (генеральный директор), Павел Озеров, Екатерина Юмашева, Галина Леонова.

Дата последнего изменения: 1 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «МСБК»
лицензия ЦБРФ СБ № 4353 от 16.08.2017
Руководитель
Сергей Владимирович Худяков (генеральный директор)
по информации на 1 октября 2018 г.
Адрес
105005, Москва, ул. Бауманская, д. 11, стр. 8, этаж 1, пом. 1, 2, 3
Телефоны
+7 (495) 230-15-25
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