Россия
Вход
Поиск

Брокер Национальный Страховой Брокер (НСБ)

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4087 77 от 11.04.2013 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 010
на 01.10.16
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Перестрахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «НСБ» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании находится в Москве.

23 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1330 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «НСБ» зарегистрировано в апреле 2005 года. Единственным участником общества является Вадим Чепля (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 57 тыс. рублей и заняла 110-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнеры: ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО «Росгосстрах», ООО СК «Согласие», СПАО «Ингосстрах», АО «СГ МСК», АО «Страховая группа «УралСиб», ООО «Группа Ренессанс страхование», ЗАО «МАКС», САО «ВСК», АО «СОГАЗ» и др.

Руководство: Вадим Чепля (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 23 мая 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Национальный Страховой Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4087 77 от 11.04.2013
Руководитель
Вадим Геннадьевич Чепля (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 28
Телефоны
+7 (968) 731-64-62
+7 (495) 247-89-00
Все брокеры
 1431

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы