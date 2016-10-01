Справка banki.ru о брокере

ООО «НСБ» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании находится в Москве.

23 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1330 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «НСБ» зарегистрировано в апреле 2005 года. Единственным участником общества является Вадим Чепля (доля 100% в уставном капитале).



В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 57 тыс. рублей и заняла 110-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнеры: ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО «Росгосстрах», ООО СК «Согласие», СПАО «Ингосстрах», АО «СГ МСК», АО «Страховая группа «УралСиб», ООО «Группа Ренессанс страхование», ЗАО «МАКС», САО «ВСК», АО «СОГАЗ» и др.

Руководство: Вадим Чепля (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 23 мая 2017 г.