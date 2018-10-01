Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Норд-Брокер» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 61-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ООО «Страховой брокер «Норд-Брокер» зарегистрировано в сентябре 2013 года. Единственным участником общества является Алексей Соколов (доля 100% в уставном капитале). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.



Согласно информации, размещенной на сайте компании, ООО «СБ «Норд-Брокер» предоставляет свои услуги по следующим видам страхования: страхование строительно-монтажных рисков, страхование ответственности строительной организации перед третьими лицами, страхование персонала строительной организации, страхование оборудования строительной площадки и специализированной строительной техники и т.д. Основным страховщиком, с которым брокер заключил договор, является САО «ВСК».

В 2017 году, как и годом ранее, брокер заключил 2 договора страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 420 тыс. рублей, что на 32,08% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 318 тыс. рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Алексей Соколов (директор).

Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.