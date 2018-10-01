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Брокер Норд-Брокер

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4321 от 04.04.2014
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
420
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
2
за 2017
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Норд-Брокер» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 61-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ООО «Страховой брокер «Норд-Брокер» зарегистрировано в сентябре 2013 года. Единственным участником общества является Алексей Соколов (доля 100% в уставном капитале). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, ООО «СБ «Норд-Брокер» предоставляет свои услуги по следующим видам страхования: страхование строительно-монтажных рисков, страхование ответственности строительной организации перед третьими лицами, страхование персонала строительной организации, страхование оборудования строительной площадки и специализированной строительной техники и т.д. Основным страховщиком, с которым брокер заключил договор, является САО «ВСК».

В 2017 году, как и годом ранее, брокер заключил 2 договора страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 420 тыс. рублей, что на 32,08% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 318 тыс. рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Алексей Соколов (директор).

Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Норд-Брокер»
лицензия ЦБРФ СБ № 4321 от 04.04.2014
Руководитель
Алексей Викторович Соколов (директор)
по информации на 10 октября 2018 г.
Адрес
199178, г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 32, лит. Б, пом. 3-Н
Телефоны
+7 (921) 940-58-26
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