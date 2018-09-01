Справка banki.ru о брокере

ООО «ОН-ЛАЙН страховой брокер» – компания, которая специализируется на страховании имущества юридических лиц. По итогам 2017 года организация заняла 26-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Компания работает на рынке страховых услуг с января 1998 года. Приоритетным направлением деятельности является страхование имущества юридических лиц. Также компания предоставляет услуги страхования и физическим лицам, а именно: страхование имущества (недвижимости и транспортных средств), ДМС, страхование жизни и здоровья, страхование ответственности и др.



В марте 2014 года акционерами ЗАО «ОН-ЛАЙН страховой брокер» было принято решение о реорганизации в форме преобразования в ООО «ОН-ЛАЙН страховой брокер». Участниками общества являются физические лица – Матвей Овсеенко (50%) и Леонид Шац (50%).

ООО «ОН-ЛАЙН страховой брокер» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2017 году компания заключила 2168 договоров страхования, из них 2152 – с юридическими лицами и 16 – с физическими лицами. Годом ранее брокер подписал 1875 договоров страхования, из них 1861 – с юридическими лицами и 14 – с физическими лицами.

Доход брокера за 2017 год составил 29,65 млн рублей, что на 18,78% превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 24,96 млн рублей).

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Руководство: Григорий Грачев (генеральный директор).

Партнеры: АО «АльфаСтрахование», ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «Группа Ренессанс страхование», АО СК «Альянс», АО ВТБ Медицинское страхование, АО «Гута-Страхование» и др.

Дата последнего изменения: 28 сентября 2018 г.