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Брокер Оукшотт - СКБ

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4131 50 от 16.10.2012
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
1 848
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
559
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
2
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование рисков «терроризм» и «диверсия»
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Оукшотт - страховые консультанты и брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве независимого страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 56-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в г. Жуковский (Московская область).

ООО «Оукшотт – СКБ» зарегистрировано в феврале 2008 года как российское представительство международного страхового и перестраховочного брокера Oakeshott Insurance Consultants Ltd* (Лондон, Великобритания). Компания специализируется на решениях по морскому страхованию и управлению рисками для всех морских отраслей: от крупных нефтеналивных танкеров и грузовых судов до рыболовных судов и частных яхт.

Участниками общества являются Георгий Гришин (25%) и Алексей Назаров (75%). Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году общество подписало 559 договоров страхования (из них 15 – с физическими лицами, 544 – с юридическими лицами) и 2 договора перестрахования; доход за отчетный период достиг 1,85 млн рублей. В 2016 году брокер заключал 18 договоров страхования с физическими лицами, доход брокера составил 5 тыс. рублей.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Максим Гмыря (генеральный директор).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», ООО «Зетта Страхование», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «Абсолют Страхование» и др.

*Oakeshott Insurance Consultants Ltd работает на рынке с 1993 года. Изначально компания специализировалась на страховании корпуса морских судов (коммерческих и частных). Со временем перечень предоставляемых услуг расширился и ныне включает все виды коммерческого страхования и перестрахования. Oakeshott обслуживает клиентов в 25 странах мира. Главный офис компании находится в Лондоне. Представительства компании расположены в Москве, Киеве и ряде стран СНГ.

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Оукшотт - страховые консультанты и брокеры»
лицензия СБ-Ю № 4131 50 от 16.10.2012
Руководитель
Максим Владимирович Гмыря (генеральный директор)
по информации на 12 октября 2018 г.
Адрес
140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, пом. 5
Телефоны
8 (495) 644-93-70
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