Справка banki.ru о брокере

ООО «Оукшотт - страховые консультанты и брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве независимого страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 56-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в г. Жуковский (Московская область).

ООО «Оукшотт – СКБ» зарегистрировано в феврале 2008 года как российское представительство международного страхового и перестраховочного брокера Oakeshott Insurance Consultants Ltd* (Лондон, Великобритания). Компания специализируется на решениях по морскому страхованию и управлению рисками для всех морских отраслей: от крупных нефтеналивных танкеров и грузовых судов до рыболовных судов и частных яхт.

Участниками общества являются Георгий Гришин (25%) и Алексей Назаров (75%). Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году общество подписало 559 договоров страхования (из них 15 – с физическими лицами, 544 – с юридическими лицами) и 2 договора перестрахования; доход за отчетный период достиг 1,85 млн рублей. В 2016 году брокер заключал 18 договоров страхования с физическими лицами, доход брокера составил 5 тыс. рублей.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Максим Гмыря (генеральный директор).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», ООО «Зетта Страхование», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «Абсолют Страхование» и др.

*Oakeshott Insurance Consultants Ltd работает на рынке с 1993 года. Изначально компания специализировалась на страховании корпуса морских судов (коммерческих и частных). Со временем перечень предоставляемых услуг расширился и ныне включает все виды коммерческого страхования и перестрахования. Oakeshott обслуживает клиентов в 25 странах мира. Главный офис компании находится в Лондоне. Представительства компании расположены в Москве, Киеве и ряде стран СНГ.

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.