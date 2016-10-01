Справка banki.ru о брокере

ООО «Палладиум Страховой Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Головной офис компании находится в Москве. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует.

12 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3514 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с уклонением от получения предписания Банка России.

ООО «Палладиум Страховой Брокер» зарегистрировано в апреле 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Борисова (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году компания получила доход в размере 5 тыс. рублей и заняла 123-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.



Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Ирина Борисова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 октября 2016 г.