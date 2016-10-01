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Брокер Палладиум Страховой Брокер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4261 77 от 20.09.2011 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Палладиум Страховой Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Головной офис компании находится в Москве. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует.

12 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3514 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с уклонением от получения предписания Банка России.

ООО «Палладиум Страховой Брокер» зарегистрировано в апреле 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Борисова (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году компания получила доход в размере 5 тыс. рублей и заняла 123-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Ирина Борисова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Палладиум Страховой Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4261 77 от 20.09.2011
Руководитель
Ирина Сергеевна Борисова (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
119261, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 70/11
Телефоны
+7 (499) 248-40-58
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