ООО «Палладиум Страховой Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Головной офис компании находится в Москве. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует.
12 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3514 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с уклонением от получения предписания Банка России.
ООО «Палладиум Страховой Брокер» зарегистрировано в апреле 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Борисова (доля 100% в уставном капитале).
В 2014 году компания получила доход в размере 5 тыс. рублей и заняла 123-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.
Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).
Руководство: Ирина Борисова (генеральный директор).
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.