Справка banki.ru о брокере

ИП Поляшова Светлана Евгеньевна осуществляет страховую брокерскую деятельность с 2006 года. По итогам 2015 года брокер занял 67-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Местонахождение брокера – г. Ярославль.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-88 отозвал лицензию предпринимателя на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



В 2015 году брокер заключил 408 договоров страхования, из них 71 договор – с юридическими лицами и 337 договоров с физическими лицами.



Доход брокера за 2015 год составил 922 тыс. рублей. Годом ранее брокер получил доход в размере 2,6 млн рублей.

Руководство: Светлана Поляшова (индивидуальный предприниматель).

Дата последнего изменения: 20 января 2017 г.