ИП Поляшова Светлана Евгеньевна осуществляет страховую брокерскую деятельность с 2006 года. По итогам 2015 года брокер занял 67-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Местонахождение брокера – г. Ярославль.
19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-88 отозвал лицензию предпринимателя на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
В 2015 году брокер заключил 408 договоров страхования, из них 71 договор – с юридическими лицами и 337 договоров с физическими лицами.
Доход брокера за 2015 год составил 922 тыс. рублей. Годом ранее брокер получил доход в размере 2,6 млн рублей.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.