Россия
Вход
Поиск

Брокер Поляшова Светлана Евгеньевна

изменить брокера
лицензия СБ-Ф № 4168 76 от 16.04.2009 Отозвана
О брокере
Доход брокера, тыс. ₽
922
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
408
за 2015
Справка banki.ru о брокере

ИП Поляшова Светлана Евгеньевна осуществляет страховую брокерскую деятельность с 2006 года. По итогам 2015 года брокер занял 67-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Местонахождение брокера – г. Ярославль.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-88 отозвал лицензию предпринимателя на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

В 2015 году брокер заключил 408 договоров страхования, из них 71 договор – с юридическими лицами и 337 договоров с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 922 тыс. рублей. Годом ранее брокер получил доход в размере 2,6 млн рублей.

Руководство: Светлана Поляшова (индивидуальный предприниматель).

Дата последнего изменения: 20 января 2017 г.
Справочная информация о брокере
Поляшова Светлана Евгеньевна
лицензия СБ-Ф № 4168 76 от 16.04.2009
Руководитель
Поляшова Светлана Евгеньевна (индивидуальный предприниматель)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
150006, г. Ярославль, пр-т Фрунзе, д. 37/18, кв. 306
Телефоны
8 (4852) 95-99-61
Все брокеры
 512

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы