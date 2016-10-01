Справка banki.ru о брокере

ООО «Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер» (ООО Страховой брокер «Позитив») – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 69-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Чите.

9 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-598 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер «Позитив» зарегистрировано в июне 2007 года. Компания является единственным лицензированным страховым брокером в Забайкальском крае. Участником общества с долей 100% в уставном капитале является Ани Минасян. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).



В 2015 году организация заключила 185 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 500 тыс. рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 463 тыс. рублей.

Уставный капитал – 1,1 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Ани Минасян (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 10 марта 2017 г.