Россия
Вход
Поиск

Брокер Позитив

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4116 75 от 14.09.2009 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
1 100
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
500
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
185
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о брокере

ООО «Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер» (ООО Страховой брокер «Позитив») – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 69-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Чите.

9 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-598 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер «Позитив» зарегистрировано в июне 2007 года. Компания является единственным лицензированным страховым брокером в Забайкальском крае. Участником общества с долей 100% в уставном капитале является Ани Минасян. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2015 году организация заключила 185 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 500 тыс. рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 463 тыс. рублей.

Уставный капитал – 1,1 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Ани Минасян (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 10 марта 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер»
лицензия СБ-Ю № 4116 75 от 14.09.2009
Руководитель
Ани Гайковна Минасян (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, оф. 501
Телефоны
8 (3022) 40-09-80
Все брокеры
 559

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы