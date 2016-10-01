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Брокер ПСБ ВВФ-Групп

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лицензия СБ-Ю № 4162 26 от 06.03.2009 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
19
на 01.10.16
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО ПСБ «ВВФ-Групп» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доход у страхового брокера за минувший год отсутствует. Головной офис компании находится в Ставрополе.

15 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-655 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания начала свою деятельность с мая 2003 года как ООО «Брокер-Юг». В августе 2008 года организация получила лицензию страхового брокера и была переименована в ООО ПСБ «ВВФ-Групп». Компания предоставляет свои услуги по всем основным видам страхования: имущества, общей гражданской и профессиональной ответственности, сельхозстрахования, автострахования.

Единственным участником общества является Галина Федченко (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 228 тыс. рублей и заняла 101-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 19 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», АО «СГ МСК», АО «СОГАЗ», ОАО «СГ «Спасские ворота», АО «Цюрих надежное страхование» и другие.

Руководство: Александр Гуржиев (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 16 марта 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО Профессиональный страховой брокер «ВВФ-Групп»
лицензия СБ-Ю № 4162 26 от 06.03.2009
Руководитель
Александр Леонидович Гуржиев (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 239, корп. 5, оф. 6
Телефоны
8 (8652) 75-02-76
75-02-80
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