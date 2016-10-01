Справка banki.ru о брокере

ООО ПСБ «ВВФ-Групп» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доход у страхового брокера за минувший год отсутствует. Головной офис компании находится в Ставрополе.

15 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-655 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



Компания начала свою деятельность с мая 2003 года как ООО «Брокер-Юг». В августе 2008 года организация получила лицензию страхового брокера и была переименована в ООО ПСБ «ВВФ-Групп». Компания предоставляет свои услуги по всем основным видам страхования: имущества, общей гражданской и профессиональной ответственности, сельхозстрахования, автострахования.



Единственным участником общества является Галина Федченко (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 228 тыс. рублей и заняла 101-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.



Уставный капитал – 19 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», АО «СГ МСК», АО «СОГАЗ», ОАО «СГ «Спасские ворота», АО «Цюрих надежное страхование» и другие.

Руководство: Александр Гуржиев (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 16 марта 2017 г.