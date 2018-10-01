Справка banki.ru о брокере

ООО «Пьюр Иншуранс - Страховой Брокер» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 50-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «Пьюр Иншуранс - Страховой Брокер» зарегистрировано в ноябре 2011 года. Компания специализируется на консалтинге, оптимизации и управлении рисками в области корпоративного страхования и перестрахования. Страховые предложения компании ориентированы на покрытие рисков в таких отраслях деятельности как строительство, производство, торговля, авиация, транспортная и складская логистика и др. Единственным участником общества является Станислав Мельников (100%).



Общество является действующим членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2017 году брокер заключил 17 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее количество договоров страхования составило 4 ед.



Доход брокера за 2017 год составил 3,55 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 1,94 млн рублей).



Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Станислав Мельников (генеральный директор).

Клиентами компании являются производственные организации, строительные компании, крупные ритейлеры, операторы подвижного состава, добывающие компании, универсальные и узкопрофильные лизинговые компании, инвестиционные организации и крупные диверсифицированные финансовые холдинги.

Дата последнего изменения: 9 октября 2018 г.