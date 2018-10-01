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Брокер Пьюр Иншуранс - Страховой Брокер

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4277 от 10.10.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 010
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
3 553
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
17
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Комплексное страхование банков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование подвижного состава
  • Страхование лизинговых операций
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Пьюр Иншуранс - Страховой Брокер» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 50-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «Пьюр Иншуранс - Страховой Брокер» зарегистрировано в ноябре 2011 года. Компания специализируется на консалтинге, оптимизации и управлении рисками в области корпоративного страхования и перестрахования. Страховые предложения компании ориентированы на покрытие рисков в таких отраслях деятельности как строительство, производство, торговля, авиация, транспортная и складская логистика и др. Единственным участником общества является Станислав Мельников (100%).

Общество является действующим членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2017 году брокер заключил 17 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее количество договоров страхования составило 4 ед.

Доход брокера за 2017 год составил 3,55 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 1,94 млн рублей).

Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Станислав Мельников (генеральный директор).

Клиентами компании являются производственные организации, строительные компании, крупные ритейлеры, операторы подвижного состава, добывающие компании, универсальные и узкопрофильные лизинговые компании, инвестиционные организации и крупные диверсифицированные финансовые холдинги.

Дата последнего изменения: 9 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Пьюр Иншуранс - Страховой Брокер»
лицензия ЦБРФ СБ № 4277 от 10.10.2017
Руководитель
Станислав Олегович Мельников (генеральный директор)
по информации на 9 октября 2018 г.
Адрес
129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2, пом. 8, ком. 4
Телефоны
+7 (495) 669-21-11
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